9 torniga väärikas Willis Tower on praegugi suur turismimagnet

44 aastat tagasi valminud Chicago pilvelõhkuja Willis Tower, mis on tuntud ka nime all Sears Tower, oli kuni 1998. aastani maailma kõrgeim hoone. Jättes enda taha tollal ka World Trade Center kaksiktornid (417 m). 1998. aastal napsas Willis Tower’ilt esikoha Petronas Twin Towers.

Uue nime andis Sears Tower hoonele Briti kindlustusselts Willis Group Holdings. Ettevõte ostis hoones 2009. aastal suures ulatuses bürooruume.

108-korruseline Willis Tower (442,1 m) on teine kõrgeim hoone USA-s ja kuulub maailma 16 kõrgeima pilvelõhkuja seltskonda. Tõsi, 829 m kõrge Burj Khalifa kõrval paistab kunagine rekordiomanik väikese vennana. Ja mõne aasta pärast valmiva kilomeeter kõrge Kingdom Tower’i kõrval hakkab Willis Tower näima suisa kääbusena.

Aga hoolimata sellest külastab igal aastal Willis Tower’i 103. korrusel asuvat vaateplatvormi (Skydeck) rohkem kui miljon inimest. Tegemist on ühe kuulsama turismiatraktsiooniga Chicagos. Kui veab, siis tuulisel päeval saavad huvilised kogeda, kuidas hoone õõtsub.

Hoone loojad Bruce Graham ja Fazul Khan ei läinud kõige kergemat teed ega teinud pilvelõhkujat lihtsa risttahukakujulisena. Hoone ruudukujuline põhiplaan koosneb üheksast 22,7 x 22,7 m2 suurusest osast, millest vaid 2 on tippkõrgusega. Hoone teised mahulised osad lõppevad astmeliselt madalamal: kolm osa küünivad 90. korruseni, kaks 66. korruseni ja kaks 50. korruseni.

Iga hooneosa on konstrueeritud karkasstoruna, mille sisemuses ei ole kandeposte. Hoone ruumiline jäikus on tagatud kõigi 9 torniosa koostööga. Hoonesse paigaldati ka tollal üks maailma võimsamaid jahutusseadmeid.