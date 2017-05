900 km pikkusest Süüria piirile ehitatavast müürist saab peagi teine maailma pikim ehitis

Süüria ja Türgi piirile peaks kerkima 900 km pikkune müür. Foto: Valery Sharifulin/ITAR-TASS/Scanpix

Ajal, mil Donald Trump valmistub püstitama tõket USA ja Mehhiko piirile, teatas Türgi, et sai Süüria piiril valmis 556 km pikkuse ja kolme meetri kõrguse müüri. See on esimene osa 900 km pikkusest Süüria piirile ehitatavast müürist.