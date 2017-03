Aasta betoonehitis on valitud! Auahne arhitektuuriga hoone, kus betoon peab dialoogi terase ja klaasiga

„Aasta betoonehitis 2016” on Eesti Rahva Muuseum. Originaalne, kaasaegse arhitektuuriga, oma keskkonnas uusi seoseid loov ehitis, mis toob elegantsel moel esile betooni, kui tänapäevase struktuurmaterjali eelised.

Nii iseloomustatakse tunnustusega pärjatud betoonehitist. Eesti Betooniühing kuulutas tänasel betoonipäeval Tartus, Eesti Rahva Muuseumis välja konkursi võitjad.

“Aasta betoonehitis 2016” on Eesti Rahva Muuseum.

Konkursi peaauhinna sai DGT Architects (Dan Dorell, Lina Ghotmeh, Tsuyoshi Tane).

Tellija auhind – Riigi Kinnisvara AS;

Konstruktori auhind – Novarc Group AS;

Ehitustööde auhind – Fund Ehitus OÜ;

Betoonitööde auhind – Alusehitus OÜ, BGM Ehitus OÜ, K-Most AS;

Betoonelementide auhind – TMB Element OÜ;

Betooni auhind – Rudus AS, TM Betoon OÜ;

Raketiste auhind – Ramirent Baltic AS.

Žürii hinnangu võib kokku võtta järgmiselt: „See maja on auahne arhitektuuriga, mille kogu kontseptsioon lähtub betoonist. Betoon astub selles majas suursugusesse dialoogi terase ja klaasiga.

Žürii esimees Aadu Kana kommenteerib võidutööd: „Betoonitööde kvaliteet on samuti väga hea – ja veel millises mahus! Sealjuures kõige viimaste tagaruumide ja „pimedate” hoidlateni välja. Kuni betoontreppide käsitsi lihvimiseni. Kõik selle maja ehitamise osapooled on teinud suurepärast tööd – kiituseks Eesti rahvale!”





Sisevaade. Anni Õnneleid





ERIAUHINNAD

Eriauhind arhitektuuri eest – Narva rannahoone.

Arhitektuuribüroo JVR OÜ – Kalle Vellevoog, Andrus Andrejev, Martin Prommik.

Žürii arvates on arhitektid selle hoone puhul arvestanud, et betoonhoone sulanduks maastikku ega domineeriks liigselt, samas oleks aga eri tasapindadelt aktiivselt kasutatav. Keerulise konfiguratsiooniga puhasvalu betoonhoone.

Aadu Kana lisab, et vaated, mis siit avanevad, on erakordsed. Huvitav maastikureljeef ning ajaloolised ja poliitilised sümbolid.

Eriauhind arhitektuurse fassaadilahenduse kavandamise eest – Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ tootmis-, teenindus- ja büroohoonele.

Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal OÜ.

Žürii hinnang tulemusele: „Läbimõeldud sisuga elementhoone, mille välisilme mitmekesistamiseks on paneelide väliskoor jagatud horisontaalselt valevuukidega ristkülikuteks. Mängulise fassaadi tagab kahe erineva mustriga matriitside kasutamine, millele lisanduvad siledad töötlemata pinnad.”

„Hoone fassaadielementide tootmisel kasutas E-Betoonelement titaandioksiidi. Arhitektide sõnul oli eesmärk saavutada hele, naturaalse ilmega nägus betoonpind,” ütleb Aadu Kana.

Eriauhind tellija, arhitekti ja betoonelementide tootja koostöö eest – Villa ehitamisel Lääne-Virumaal.

Tellija: eraisik.

Arhitektuur: Arhitektibüroo Emil Urbel OÜ (Emil Urbel, Aleksandr Zverev).

Betoonelemendid: Swetrak AS.

„Lisaks betoonisele välisilmele on monteeritavate betoonelementide pinda jäetud ohtralt nähtavale ka interjööris. Samuti on pööratud tähelepanu detailidele, mille ilmekaks näiteks on betoonist uksepiidad,” leidis žürii.

Juba 17. korda pärjatakse parimat betoonehitist

Tänavu seitsmeteistkümnendat korda korraldatud konkurss „Aasta Betoonehitis” on ellu kutsutud, et tutvustada avalikkusele betooni avaraid kasutusvõimalusi ning tunnustada neid inimesi, kes oma ideede ellurakendamiseks on kasutanud kodumaist ehitusmaterjali – võimalusterohket ja hästivormitavat betooni. Tänavusele konkursile laekus 20 tööd. Konkursile sai esitada 2016. aasta jooksul tellijale üle antud betoonehitisi ja neis kasutatud konstruktsioone ja menetlusi. „Aasta Betoonehitis 2016” võistluse žüriisse kuulusid esindajad Eesti ehitusala liitudest: Eesti Arhitektide Liidust – Ülar Mark, Eesti Betooniühingust – Johannes Pello, Eesti Ehitusettevõtjate Liidust – Indrek Peterson, Eesti Ehitusinseneride Liidust – Heiki Meos, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidust – Aivar Lukk, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidust – Enno Rebane, Aadu Kana, žürii esimees, samuti ehitusajakirjanike esindajad – Eva Kiisler ajakirjast „Ehitaja”, Liivi Tamm ajakirjast „EhitusEST”, ning Soome arhitekt Maritta Koivisto ajakirjast „Betoni”.