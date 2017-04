„Aasta tehasemaja 2017“ võitjad on selgunud

Konkursi „Aasta tehasemaja 2017“ üldvõitjaks valiti Puitpaneel OÜ ridaelamute kompleks Rootsis, kirjutab tänane Eesti Puitmajaleht. Võiduprojektis on kokku 61 ridaelamuboksi. Projekt eristus teistest tehniliselt keerukate lahenduste ja arhitektuurse terviklikkuse poolest.

Tänavusele konkursile laekus kokku 22 majatootja 31 huvitavat objekti, millest 17 asuvad Eestis, seitse Norras, viis Rootsis ning üks Soomes ja Austrias. Kokku osales konkursil neli käsitööpalkmaja, kolm masintoodetud palkmaja, neli aiamaja ning 20 element- või moodulmaja.

„Aasta tehasemaja“ on Eesti Puitmajaklastri ja Eesti Puitmajaliidu korraldatav konkurss, kus tunnustatakse ja tõstetakse esile aktiivseid Eesti puitmajatootjaid ning valitakse välja parimatest parimad tehastes toodetud Eesti puitmajad.

Puitmajade tootmissektor on Eesti suuremaid eksporditulu allikaid ning konkurss on sektori ettevõtetele üks auväärsemaid tunnustusi.

Konkursi korraldaja, Eesti Puitmajaklastri juhi Lauri Kivili sõnul on muutunud ka konkursi olemus. „Kui eelnevatel aastatel on konkursile esitatud reeglina üksikuid hooneid, siis sel aastal paistavad eriliselt silma just terviklikud arendusprojektid,“ ütles Kivil Eesti Puitjamalehes,



„Aasta tehasemaja 2017“ võitjad

Parim puitkarkassmaja ja „Aasta tehasemaja 2017“ konkursi üldvõitja – Puitpaneel OÜ

Ridaelamute kompleks Rootsis, valmimisaasta 2016.

Arhitekt: Sandellsandberg arkitekter AB.

Insener: Martin Groznõi.

Aasta tehasemaja 2017 konkursi üldvõitja ning parima puitkarkassmaja kategooria auhinna saaja on Puitpaneel OÜ ehitatud ridaelamute kompleks Rootsis. Projektis on kokku 61 ridaelamuboksi, mis jagunevad kahte ridaelamute gruppi elamispinnaga kokku 7370 m2.

Arendust iseloomustab loodussõbralik kontseptsioon, kus eri tüüpi ridaelamugruppide vahele on jäetud avatud roheala koos väikese metsatukaga, et säiliks paiga looduslik eripära. Erilisus seisneb ka majafassaadide julges ja ilmekas värvilahenduses – punane, valge ja must, mis on traditsioonilised värvid Rootsi ehituskultuuris.

Projekt eristus teistest tehniliselt keerukate lahenduste (nt katusele projekteeritud talveaed) ja arhitektuurse terviklikkuse poolest. Kolme tüüpplaaniga on saavutatud vaheldusrikas, läbimõeldud ning huvitav elukeskkond. Märkimisväärne on see, et absoluutselt kõik tarindid on toodetud tehases.

Parim ühiskondlik hoone. Svenska Vardfastigheter AB





Parim ühiskondlik hoone – Kodumaja AS

Hooldekodu Rootsis, valmimisaasta 2015.

Arhitekt: Christian Scott Rasmusson / Johan Källander (SR-K AB)

Insener: Kodumaja Projekteerimise OÜ

Kodumaja ASi puitkarkass-ruumelementidest ehitatud hoone koosneb 54 korterist, mis on lihtsa arhitektuuri, modernsete lahenduste ja funktsionalistliku joone kaudu seotud ühtseks tervikuks ning loonud koduse õhkkonnaga hooldekodu. Hoone on põhiplaanilt U-kujuline, mille sisehoovis on mitmesugused alad puhkamiseks ja koosviibimiseks. Žürii arvates on hoone väga oskuslikult seotud maastikuga ning selles peegelduvad üheskoos nii jätkusuutlikkuse põhimõtted, ajastule iseloomulik säästev arhitektuur kui ka hea energiatõhusus.

Parim käsitööpalkmaja – Hobbiton Home OÜ

Suitsusaun Rae vallas, valmimisaasta 2016.

Arhitekt: Hobbiton Home OÜ, Timm Annus.

Insener: Hobbiton Home OÜ.

Hobbiton Home OÜ valmistatud suitsusaun on ehitatud kanditud käsitööpalkidest ning koosneb eesruumist ja leiliruumist, kus pererahvas saab nautida mõnusat ja pehmet suitsusauna leili. Hoone sobib oma värvilahendustelt avatud uuselamurajooni väga hästi. Žürii oli üksmeelel, et tegu on julge ja omanäolise lahendusega, mis eristub selgelt teistest ning toob oskuslikult UNESCO kultuuripärandi inimeste keskele.

Parim masintoodetud palkmaja – Finnlog OÜ

Eramu Saku vallas, valmimisaasta 2016.

Arhitekt: Liis Sagadi

Insener: Finnlog OÜ

Arhitektuurselt funktsionalistlikus stiilis ühepereelamu on elanike vajadustest lähtudes kavandatud kahekorruselisena, kus hoone mahtu ilmestavad erikõrguselised osad. Projekteerimisel on kinnistu paiknemist ilmakaarte suhtes arvestatud selliselt, et päikesevalgus kanduks läbi maja ning avaks vaateid ümbritsevale aiale eri külgedest. Žürii hindas hoone proportsionaalsust, liigendatust ning sobitumist olemasoleva maastikuga.

Energiatõhusaim hoone – Sense OÜ

Liginullenergiahoone Tähtvere vallas, valmimisaasta 2016.

Arhitekt: Eneli Markvart

Insener: Illimar Kalk

Sense OÜ lähtus hoone arhitektuurse lahenduse loomisel peaasjalikult energiatõhususe maksimaalse taseme saavutamisest ning sobitumisest ümbritsevasse looduskeskkonda. Ruumiplaneering ning aknapindade kasutus loovad piisava avaruse ja valguskülluse, mille tõi antud hoone puhul välja ka konkursi žürii.

Lisaks hinnati kõrgelt hoone läbitöötatud konstruktsioonilahendusi, kompaktsust ning muidugi A-klassi energiatõhusust. Kõige selle kaudu on loodud inimese jaoks parima sisekliimaga elukeskkond.

Pikemalt loe ja vaata võitjaid tänasest Maalehe vahel ilmunud Eesti Puitmajalehest.