Aeroc on nüüd Bauroc

Aeroci uus kaubamärk bauroc kannab paremini edasi ettevõtte identiteeti ja viitab laienenud tootevalikule. Uus rahvusvaheline kaubamärk võimaldab suurenenud tootevalikut paremini ka eksportturgudel esile tuua.

Aeroc International alustas soojapidavate ja tugevate kergplokkide tootmist Kunda külje alla Andjasse rajatud uues ja modernses tehases 2001 aastal. Unikaalsed EcoTerm plokid kogusid kiiresti populaarsust. Need plokid olid mõeldud massiivsete, ühekihiliste ja soojustamist mitte vajavate välisseinte ehitamiseks.

15 tegutsemisaasta jooksul on toimunud ettevõttes jätkuv tootearendus ning pakutavate toodete nomenklatuur on kordades kasvanud. Lisaks laiale plokitoodete valikule pakutakse veel teraskarkassiga armeeritud silluseid ning suuremõõtmelisi monteeritavaid lae- ja seinapaneele, tuletõkkeseinu, toodete paigaldamiseks mõeldud kuivsegusid, tööriistu ja tarvikuid. Seega ei saa ettevõtet seostada ainult õhkkergete poorbetoonist materjalidega ning Aeroci nimi on jäänud kitsaks.

Ettevõtte uus identiteet ja kaubamärk bauroc sümboliseerib laia poorbetoonist ehitusmaterjalide tootevalikut, mis leiavad kasutust kõikjal ehituses. „Bau“ on saksa keeles „ehitus“ ja nime teine pool „roc“ tähistab endiselt seda, et kõik ehitustooted valmistatakse kivimaterjalist – poorbetoonist.

Ekspordile orienteeritud ettevõtte jaoks annab uus rahvusvaheline kaubamärk võimaluse kogu laia tootespektrit paremini esile tuua ja tutvustada seda nii olemasolevatel kui ka uutel potentsiaalsetel välisturgudel.