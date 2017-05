Ajalooline Flora kvartal laieneb

23. mail asetati Tallinnasse Tulika 19 kerkiva büroohoone nurgakivi. Ajaloolised Flora ärikvartali tehasehooned A ja B saavad endale uue väärika naabri C hoone näol, mis valmib selle aasta lõpuks.

Uude hoonesse tuleb kokku ca 1900 m2 üüritavat pinda, mis on suunatud eelkõige 10 kuni 40 töökohaga ettevõtetele. Üürihinnad algavad 12 €/m2.

Flora Maja uus C-hoone on 5-korruseline büroohoone, mille esimesel korrusel on kaubanduspinnad ning kõrgematel korrustel bürood.

Hoone valmimise tähtaeg on 31. detsember 2017 ning arendajaks on Lumi Capital OÜ.

Flora enam kui saja-aastane ajalugu on suures osas Eesti tarbekeemiatööstuse ajalugu. Selle kaalukus, kestvus ja soliidsed äriväärtused kajastuvad ka Flora Maja ärikvartalis.

1889. aastal asutati Kaubamaja Woldemar Mayeri Lesk & Poeg juurde vabrik, mis tootis või- ja juustuvärve, juustulaapi ja kondenseeritud piima. 1896. aastal muudeti vabrik aktsiaseltsiks Tallinna Keemiatehas Richard Mayer. Tehas tootis ainsana Venemaale piimhapet ning suurema osa oblikhappest, aniliinõlist ja nitrinist. Esimese maailmasõja ajal valmistas Tallinna keemiatehas püssirohtu ning lõhkeainete jaoks vajalikku lämmastik- ja väävelhapet.

Pärast II maailmasõda tegutses Tallinnas mitukümmend väikest keemiaettevõtet. Neist suurem osa liideti 1947. aastal Tallinna keemiakombinaadiks, millega järgnevatel aastatel ühendati veel mitu vabrikut ja kombinaati. 1980. aastal valmis Flora nime saanud ettevõtte uus tootmishoone Laki tänavas.

Allikas: Flora Maja, Uus Maa Kinnisvarabüroo