Akuga naelapüstol – mobiilsem ja vaiksem töö

Naelapüstolid on iga ehitaja jaoks väärt abilised, kuid paraku on nendega kaasas käinud rasked ka kohmakad kompressorid ning pikad õhuvoolikud. See kõik on teinud töö naelapüstoliga ebameeldivaks. Praegu on selle jaoks aga mugav lahendus – akuga naelapüstolid.

Üha rohkem tööriistu kolib akutoitele. See on saanud võimalikuks tänu akutehnoloogia arengule, akud suudavad mahutada suuremat hulka energiat, mis võimaldab neid kasutada selliste tööriistade käitamiseks, mis vajavad tugevat toidet.

Töö akuga naelapüstolitega on palju mobiilsem, vaiksem ja mugavam. Puuduvad haisvad gaasiballoonid ja lärmakad kompressorid. Rapidi valikus on kaks uut akuga naelapüssi, mõlemad on 18 V 2 Ah liitiumioon akuga. Akust jagub voolu 500 lasu tegemiseks ning 45 minutiga on võimalik aku 80% ulatuses täis laadida. Need on kompaktsed ja kerged püstolid, ideaalsed tööriistad põrandaliistude, viimistluselementide, paneelide, põrandakatete, seinte või sisemiste katusematerjalide paigaldamiseks.

Naelapüstoli kasutamisel tuleb muidugi väga tähelepanelikult järgida ohutusnõudeid. Ärge tulistage naelu teiste naelte peale või liiga järsu nurga alt - naelad võivad tagasi põrgata ja vigastusi põhjustada.

Ärge hoidke oma käsi ega jalgu püstolisuule lähemal kui 20 cm. Tööpinnast mööda minevad naelad või viltu tulistatud naelad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi.

Ärge kasutage naelapüstolit mitte kunagi enne, kui olete veendunud, et vabastushoob töötab korralikult. Vastasel juhul võib naelapüstol naelu tulistada ootamatult. Ärge rikkuge vabastushooba ega eemaldage seda, vastasel juhul lakkab vabastushoob töötamast.

Kui vabastushooba tahtmatult uuesti vajutatakse, tulistab seade uue naela.

Selleks, et vältida sellist soovimatut topelt-tulistamist: ärge suruge naelapüstolit liiga tugevasti vastu tööpinda; võtke naelapüstol pärast naela väljatulistamist tööpinnalt täielikult ära ja hoidke vabastushoob tööpinnast eemal kuni järgmise soovitud tulistamiseni; vajutage päästikule ning vabastage see kiiresti, kui sooritate korduvat tegevust.

Allikas: Stokker, Bauhof