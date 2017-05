Algab WoHo kvartali teise etapi ehitus

Mapri Ehituse ja NOBE konsortsium sõlmisid lepingu Ekerepol OÜ-ga Tallinnasse WoHo kvartalisse Mustamäe tee 3 kinnistule 14-korruselise äri- ja eluhoone projekteerimiseks ja ehituseks. Moodne ja tänapäevaste energialahendustega elu- ja ärihoone valmib 2018. aasta sügiseks.

„Just siin Tallinna tuiksoonel hakkavad asuma silmatorkavad esindusbürood ning avarate vanalinna ning merevaadetega kvaliteetsed korterid. Mõnusate istumiskohtadega rajatav pargiala pakub võimaluse ka linna keskel rohelust nautida,” sõnas EKEREPOL OÜ juhatuse liige Reigo Randmets.

„Senine koostöö NOBE ja Mapri Ehitusega on sujunud väga hästi ning moodne ja tänapäevaste energialahendustega elu- ja ärihoone valmib 2018. aasta sügiseks,“ lisas arendusettevõtte EKEREPOL OÜ teine juhatuse liige Karl Ader. Tööde maksumus on ligi 11,7 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.

„Kui kümme aastat tagasi tegi Nordecon Betoon sarnaste büroohoonete puhul ainult betoonkarpide valamist, siis tänaseks on NOBEst kujunenud ehituse täisteenust pakkuv ettevõte: me projekteerime, teostame peotöövõttu ja ka betoonitöid oma tööjõuga, ideest teostuseni,“ ütles NOBE juhatuse esimees Mait Rõõmusaar. „Woho kvartalist on kujunemas Tallinna üks omanäolisemaid ärihoonete komplekse, on au selle ehituses kaasa lüüa.“

“Olime mõned aastad tagasi valdavalt Lõuna-Eestis tegutsev ehitusettevõte, nüüd aga ehitame Tallinnas järjest suuremas mahus,“ ütles Mapri Ehituse juhataja Priit Jaagant. „Hetkel kaks kõige suuremat objekti Tallinnas on mais valmiv väga huvitav Balti Jaama Turu hoone ning kesklinna ja kadrioru piiril kolm 13-korruselist kortermaja.“

WoHo kvartalisse rajatava äri- ja eluhoone arhitektuuriprojekti autorid on PIN Arhitektid. Hoone rajatakse 1 maa-aluse ja 14 maapealse korrusega. Hoonesse tuleb brutopinda 12 618m². WOHO 2 maja saab olema multifunktsionaalne hoone, kus 1.–7. korruseni paiknevad äri- ja büroopinnad, 8.–9. korrusel bürood ja külaliskorterid ning 10.–14. korrusel on suurepäraste vaadetega korterid. Ehitustööd algavad kohe.

WOHO kvartal on uut suunda näitav elu- ja ärikeskkond, kus kaks erinevat poolust on omavahel läbimõeldult sulandunud. Kvartalisse, mille märksõnaks on linnasüdame lähedus rajatakse kokku 36 000 m2 elu- ja äripindasisid, mille moodustavad 2 kõrghoonet ning parkimismaja.