Arsenali keskus startis teise etapi ehitustöödega

Sel nädalal alustas Põhja-Tallinnas asuv Arsenali keskus teise etapi töödega, mille käigus ehitatakse hoone teine korrus välja moodsateks kontoriruumideks. Kokku on keskuses kontoripinda ligikaudu 3500 m2. Ehitustööd peaks valmima selle aasta sügisel.

Arsenal Center OÜ juhataja Aadu Oja sõnul on nende soov sarnaselt ülejäänud keskusega ka Arsenali kontoriruumides säilitada endise sõjatehase tööstuslikku ilmet ja kombineerida see tänapäevaste teenusestandarditega. “Teisel korrusel paiknevad suurte akende ja kõrgete lagedega valgusküllased kontoriruumid muudab unikaalseks suur ühiskasutatav katuseterrass. Paljude kontorite sissepääs oma ruumidesse hakkabki käima terrassi kaudu,” lisas Oja.

Hoones on väga erineva suurusega kontoripindu alates väiksematest 30 m2 ruumidest kuni 2000 m2 . Täpsem pindade konfiguratsioon ja viimistlus sõltub rentnike soovidest. Sisekujunduslahendused töötatakse välja koostöös arhitektuuribürooga PIN Arhitektid, kes olid ka Arsenali keskuse hoone I etapi ehitus- ja rekonstrueerimistööde sisekujunduslahenduste autorid.

Kontoriruumid muudab atraktiivseks igapäevateenuste hea valik koos eripalgeliste söögikohtadega keskuse esimesel korrusel. Lisaks on Arsenali keskusel avar tasuta auto- ja jalgrattaparkla ning ka hea ühistranspordiühendus kesklinnaga.

2016. aasta oktoobris avas Erika ja Tööstuse tänava nurgal asuvas endise sõjatehase ruumides uksed Põhja-Tallinna põnevaima ajalooga kaubandus- ja ärikeskus. Täna tegutseb tsaariaegses punastest tellistest tehasehoonetes üle 30 erineva teenusepakkuja ja 9 eripärast kohvikut ja restorani. Ehitustöid teostas AS Nordecon. Projekti senine investeeringumaht on üle 10 miljoni euro.