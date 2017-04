AS Technopolis Ülemiste puhaskasum oli möödunud aastal 7,1 miljonit eurot

Ülemiste City ärilinnakut arendava AS Technopolis Ülemiste puhaskasum kasvas möödunud aastal 9,2% ulatudes 7,1 miljoni euroni ja käive 17% 12,9 miljoni euroni.

„Möödunud aasta majandustulemused olid ootuspärased. Aastat iseloomustab meie poolt pakutavate üüripindade kõrge täituvus ja oodatust suurem teenuste müük,“ rääkis Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov. „Technopolis Ülemistel on üüripinda kokku ca 74 000 m², millega oleme jätkuvalt suurim büroopindade omanik Tallinnas.“

2016. aasta möödus Gert Jostovi sõnul uute laienemisplaanide ettevalmistamise tähe all. „Sügisel sõlmisime ehituse peatöövõtu lepingu Nordecon AS-iga Alexandre Liwentaali nimelise uue 13-korruselise büroohoone ja selle kõrval asuva parkimismaja ehituseks,“ märkis Jostov. „Nii büroohoone netopinnaga 9 000 m² kui 450 kohaline parkimismaja valmivad 2018. aasta II kvartalis. Lisaks renoveerime aadressil Sepapaja 2 asuvat hoonet, kus käesoleva aasta juunikuus avab uksed Selveri toidukauplus.“

Uue büroohoone ja parkimismaja ehitusse ning kauplusehoone renoveerimisse on investeeritud ja investeeritakse perioodil 2016 – 2018 kokku 19,7 miljonit eurot.