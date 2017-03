Asfaldi asemel plastprügi. Hollandlased tahavad plastprügist ehitada vastupidavaid teid

Plastprügi toodetakse iga päev tonnide viisi. Selle asemel, et plasti põletada või prügilatesse ladustada, tahavad hollandlased sellest vastupidavaid teid ehitada, kirjutab tänane Eesti Päevalehe Logistika erileht. Esimene testlõik peaks valmima aasta lõpuks.

Mullu aasta lõpus allkirjastasid ehitusettevõtte VolkerWesselsi tütarettevõte KWS, Hollandi plastiktorude tootja Wavin ja Prantsusmaa petrokemikaalide ettevõte Total koostööleppe, et arendada PlasticRoadi kontseptsiooni ehk plastteid, mis oleksid alternatiiviks asfaldile. Aasta varem ilmutas huvi Hollandi linn Rotterdam, et nende nn linnalaboris võiks plastteed katsetada. Esialgu on plaanis rajada rattatee.

2015. aastal loodud KWS-i kontseptsiooni kohaselt valmistatakse kokku kogutud plastjäätmetest kerged paneelmoodulid, mille õõnsustesse saab paigaldada torusid ja kaableid. Tehases toodetud mooduleid oleks lihtne transportida ja paigaldada. Kuna paneelid on kerged, on oht tee vajumisele väiksem kui traditsioonilisel tee-ehitusel.

Lahenduse eesmärk on luua traditsioonilisele teele keskkonnasõbralikum alternatiiv. Idee kohaselt peaks teemoodulit selle kasutusea lõpus ümber töötlema. „Koos Wavini ja Totaliga on meil tohutud teadmised, kogemus ja ressursid, et alustada PlasticRoadi arendamist,” teatasid PlasticRoadi leiutanud Anne Koudstaal ja Simon Jorritsma. Esimene prototüüp valmib aasta lõpuks.

Koudstaal ja Jorritsma tulid mõttele teha teed taaskasutatud plastikust, kui mõistsid, et paljud omavalitsused ei ole rahul teehoolduskuludega ja otsivad soodsamaid lahendusi. Plastprügi on paljudes kohtades probleem. Samuti on taastumatu maavara nafta, millest tehakse asfaldi ühte olulist osa bituumenit. Pidev probleem on ka see, kuhu ja kuidas paigaldada moodsaks eluks vajalikud torud ja kaablid.

Plasttee on 3 korda pikema elueaga kui asfalttee

Uuel lahendusel on mitmeid eeliseid. Näiteks nõuab see vähem hooldamist ja talub suuremaid temperatuurikõikumisi – sobides nii –40 C° kliimasse kui ka +80 C° piirkonda. Lisaks saab tee paigaldatud paari nädalaga, praeguste kuudepikkuste ehitusperioodide asemel. Kiirem ehitus tähendab ka vähem tee-ehituse piiranguid. Kergem tee aga seda, et paigaldamiseks on vaja vähem rasketehnikat.

Selle loojad usuvad, et tee on kolm korda pikema elueaga kui tavapärane asfalttee. Tugev keskkonnaargument on, et asfaldi tõttu paisatakse iga aasta üle ilma 1,6 miljonit tonni CO2 emissioone. See on 2% kogu maanteetranspordi heitest.

Plasttee arvatavad plussid

Plasttee eluea kalkuleerimisel on arvestatud teiste plastlahenduste nagu kanalisatsioonitorude ja plastplatvormide vastupidavust. Selle järgi peaks tee kestma umbes 50 aastat.

Kerge tehases toodetav konstruktsioon, pikk eluiga.

Nõuab vähe hooldust, sest talub hästi igasugust ilma.

100% korduvkasutatud plastist toodetud tee on taaskasutatav.

Õõnsused paneelis teevad tee multifunktsionaalseks, sest sinna saab paigaldada kaableid ja torusid.

Plasttee miinused

Libedus. Libeduse vastu on võimalik pinnakattese muster vajutada või lisada pinnale liiva ja killustikku.

Tuleohtlikkus. Selle vältimiseks on plaanis lisada tuld tõrjuv kiht.

Lähemalt loe EPLi Logistikalehest.