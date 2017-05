Avati Eesti esimene nutikodu keskus Zimply. Nutika kodu hind on 30-40 eurot ruutmeetri kohta

Zimply on Eesti esimene omataoline nutikodu keskus, mis pakub targa kodu lahendusi ja mitmeid tänapäevaseid seadmeid nagu näotuvastusega turva kaameraid, WiFi kõlarite ja turvakaameraga LED-pirne.

“Avasime Zimply nutikodu keskuse, et tuua tark kodu ja kaasaegne tehnika inimestele lähemale. Ehitus- ja sisustusmessidel oleme näinud inimeste huvi kasvu nutikodu vastu, lahendusi on palju, seepärast on vaja nõuandjat ja eri võimaluste esitlejat. Zimply keskusest saab lisaks täielikule targa kodu lahendusele erinevaid nutikaid seadmeid: näotuvastusega kaameraid, WiFi kõlarite ja turvakaameraga LED-pirne, põnevaid disainlüliteid. Me testime maailmas laineid löövaid seadmeid enda keskuses ja valime parimad siin pakkumiseks välja. Meie kogemusel võtab Eesti inimene nutikodu esmalt maja olulisi tehnosõlmesid juhtima: kütet, ventilatsiooni, jahutust ja valvet. Seejärel lisandub valgustite, kardinate juhtimine, tahetakse häälkäskluste peale kohvi valmistada," ütles Zimply omanikfirma Indome juhatuse liige Lauri Lotamõis.

Nutilahenduse hind sõltub Lauri Lotamõisa sõnul selle funktsionaalsusest. “Meie kogemusel maksab piisavate võimalustega nutikodu suurusjärgus 30-40 eurot ruutmeetri kohta. Prognoosime, et Eestis pannakse sel aastal uusarendustes üles ligi 1000 nutilahendust. Kaasaegne nutikodu peab olema lihtsasti käsitletav ning paindlik, üleliia keerukaid seadmeid ei ole mugav kasutada. Zimply müüb Fibaro nutikodu seadmeid.”



Zimply keskusest saab lisaks täielikule targa kodu lahendusele erinevaid nutikaid seadmeid: näotuvastusega kaameraid, WiFi kõlarite ja turvakaameraga LED-pirne In Nomine

Loe veel

Nutikodu muutub standardiks

Nutikodu muutub samm-sammult uueks standardiks. Karmistuvad energiatõhususe piirangud sunnivad uusarendustes võtma kasutusele automaatikalahendusi. Zimplys ollakse seda meelt, et ka hinnalt muutuvad seadmed veelgi kättesaadavamaks.

“Kui 20 aastat tagasi oli mobiiltelefon imeasi, siis nutikoduga oleme jõudmas ajajärku, kus ei kujuta enam ette elu ilma selleta,” märkis Lotamõis.

Nutikodu suundub üha enam suunas, kus telefonist juhtimise asemel teevad kodud enamuse inimese eest ära. Nad muudavad energiatarbimist efektiivsemaks, kasutades ära elektri börsihinda ja seeläbi tarbijaid juhtides. Telefonist reguleerimise võtavad üle häälkäsklustele reageerivad abimehed, mis täna USAs oskavad tellida taksot, pitsat, poes käia. Google, Amazon, Samsung ja teised tehnoloogiafirmad astuvad jõulisi samme nutikodu suunas ja lähitulevikus oskab enamus tehnikaseadmeid suhelda omavahel.

“Külmkapp ütleb Google’le, et piim sai otsa, Google edastab info toidupoele ja toidupoe droon toob piima sulle külmkappi. Kõlab uskumatult, aga see on täna juba teostatav,” rääkis Lauri Lotamõis.