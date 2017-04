BIM spetsialist Kristo Rämson: mõne aasta pärast on koosolekul virtuaalreaalsuse prillid tavaline nähtus

BIM valdkond on Eesti ehitussektoris üsna uus, ent lähitulevikus möödapääsmatu. Üha enam liigutakse paberitest eemale. Neli aastat tagasi Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse eriala lõpetanud Kristo Rämson töötab KOKO Arhitektides just BIM spetsialistina. 19. mail valmiva Balti Jaama turu virtuaalse maketi on Kristo Rämson just BIMis teinud. Kas ja kuidas on BIM tema tööd lihtsustanud?

Kus või kuidas on Eestis võimalik omandada teadmisi ja oskusi BIM alal?

Minule teadaolevalt ükski kõrgkool Eestis hetkel BIM (Building Information Modeling) erialast õpet ei paku. See on küll olemas mõnes koolis valikainena. BIM tarkvarade koolitusi pakutakse erinevates koolituskeskustes ja tarkvara edasimüüjate juures. Küllaltki populaarne on ka koostöös TTÜ-ga toimuv BIM akadeemia.

Tean ka mõnda inimest, kes on omandanud BIM haridust Suurbritannias või Ameerikas. Samuti on võimalik ehitusinformatsiooni ja timmitud ehitust õppida ka Soomes Aalto ülikoolis.

Miks meie ehitussektoris kasutatakse BIMi nii vähe?

Eesti ehitusfirmad on viimasel ajal üha teadlikumaks saanud BIM eesmärkidest ja kasudest. Suurematel firmadel on palgatud ka juba vastavad spetsialistid, kes mudelite eest hoolitsevad. Kahjuks puudub siiani terviklik BIM rakendamine projekteerimises, ehituses ja haldamises.

Põhjus ei ole kindlasti tarkvaras, riistvaras või inimestes. Pigem on piiranguks vähene kogemus. Ehitaja ja tellija ei oska veel täpselt öelda, missugust infot ja millise detailsusega peaks mudelisse sisestama, et see oleks hiljem neile kasulik eelarvestamisel, ehitustööde organiseerimisel ja hoone haldamisel. Projekteerijad teevad mudeleid hetkel selliselt, et muuta oma tööd kvaliteetsemaks ja kiiremaks.

Kuidas BIM muudab igapäevatöö lihtsamaks?

Meie töös on BIM vajalik töö lihtsustamiseks ja kvaliteetsemaks muutmisel. Vastuolud ja kitsaskohad ilmnevad juba esimese mudeli loomisel ja projekteerimisel saab varakult arvestada eriosade inseneri ja konstruktori poolt tuleva sisendiga.

Projekti koosolekud on lihtsamad ja sisulisemad, sest 3D võimaldab tellijal kiiremini aru saada, millest jutt käib. Vajalikud mahud saab võtta otse mudelist ja kogu info on pidevalt ajakohastatud!

Kuna teeme palju rekonstruktsioone, siis on meile olulised ka laserskaneeritud punktipilved, mis muudavad arhitektide töö kordades täpsemaks.

Kuhu maailm praegu selles valdkonnas liigub?

Maailm areneb üha enam digitaalsuse suunas ja BIMil on selles jätkuvalt väga oluline osa. Üha enam kolitakse üle pilveteenustele ja paberitest eemale. Ka virtuaalreaalsuse prillidel on selles protsessi oluline osa. Juba praegu kasutame oma büroos virtuaalreaalsust ja üritame seda järjest enam sobitada oma projekteerimisprotsessi. Pole kahtlustki, et juba mõne aasta pärast on prillid koosolekutel üsna tavaline nähtus.

Kas 10 aasta pärast midagi ka traditsioonilist ehituses alles jääb?

Traditsiooniline projekteerimine jääb kindlasti alles isegi 5-10 aasta pärast. Majade printimine on kahtlemata tore asi, aga iga maja on erinev oma vajaduste ja funktsioonide poolest. Selleks, et teha kvaliteetne ja ka arhitektuuriliselt väärtuslik maja, peab ka edaspidi kulutama loomingulist ja tehnilist ressurssi.