BuildIT 2017. Tehnikaülikoolis võistlevad tulevased ehitusinsenerid müüriladumises ja saagimises

19. ja 20. aprillil kutsuvad Tehnikaülikooli ehitustudengid tasuta ehitusmessile ja konverentsile „Lammutus ja renoveerimine“. Samuti toimub üliõpilaste mõõduvõtmine müüriladumises, kahemehesae võistluses, pabersilla ehitamises, arhitektuurse mudeli valmistamises ning arvutijoonestamises.

Ehitustudengite hariduslik ja rahvusvaheline suurüritus BuildIT 2017 toimub neljandat korda. Üritust korraldab TTÜ inseneriteaduskonna üliõpilaskogu.

19. aprillil toimuva konverentsi peateemadeks on lammutus ja renoveerimine. Juttu tuleb sellest, kuidas targalt lammutada ning kuidas taaskasutada lammutustööde käigus tekkivaid jäätmeid. Räägitakse ka Eesti edusammudest renoveerimise vallas. Ettevõtete esindajad räägivad hiljutistest lammutus- ja renoveerimisobjektidest. Konverents lõppeb vestlusringiga, kus oma ala spetsialistid arutavad Tallinna magalarajoonide tuleviku üle.

20. aprill on ennekõike tudengite võistluspäev. Näha saab FIBO plokkidest müüritise ladumise ja kahemehesae võistlust ning mälumängu ehitusvillak. Võistlejaid on nii TTÜst, Tallinna Tehnikakõrgkoolist, aga ka Riia ning Kaunase Tehnikaülikoolidest.

Sel päeval toimub ka TTÜ aulas mess, kus osalevad näiteks E-Betoonelement AS ja Purustaja OÜ. Gümnasistidele on 20. aprillil loengud ja töötoad 3D printimisest ning betoonist, samuti on üks töötuba ventilatsioonilaboris.