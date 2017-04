Delfti Maja hoonekompleksist saab värav unikaalsesse linna

Lõuna-Hollandis asuvasse Delfti linna on loomisel erineva kasutusega hoonekompleks “Delfti Maja”, mille uksed tahetakse avada 2020. aastal, kirjutab veebiajakiri First Glass.

Delfti Maja, mis paikneb Delfti keskrongijaama kõrval, on olemuselt värav nii ajaloolisesse linnakeskusesse kui ka tunnustatud Delfti Tehnoloogiaülikooli. Arhitektuuribüroo Van Dongen-Koschuch Architects loodud Delfti Maja on moodne tõlgendus kümnest ajaloolisest hoonest. Kompleksi ühes otsas on kolm 20 meetri kõrgust klassikalist Delfti maja. Linnakeskuse poolsele küljele ehitatakse seitse kõrget klaasist stuudiot, mis kokku moodustavad triptühhoni.

Need seitse fassaadi on inspireeritud mõjukate Delfti elanike eludest ning jutustavad loo inimestest ning nende tegemistest läbi linna ajaloo. Ning tänases päevas jätkub klaasist fassaadide taga päris elu – olgu selleks siis kodudes, kontorites või stuudiotes toimuv.

Hoone eesmärk on tekitada Delfti elanikes tunne, et Delfti Maja on ka nende eluruum ning inspireerida Delfti külalisi linna omal käel edasi avastama.

Delfti majja on planeeritud lai valik erineva kasutusvõimalusega elamispindu: alates üürikorteritest linnas ajutiselt viibivatele teadustöötajatele kuni loftide, katusekorterite ja majaosadeni välja. Avalikkusele suunatud tegevused toimuvad Delfti Maja stuudiote sees ja ümber.

Kompleksi loojate ambitsiooniks on pakkuda selle külalistele võimalusi tutvuda kõigega, millega Delft silma paistab. Olgu selleks Delfti sinine keraamika, Delfti disain, innovatsioon või multifunktsionaalsed ruumid, kus saab tutvustada innovatsiooniprojekte, erinevaid ettevõtteid või jagada teadmisi, korraldada seminare ja esitlusi.

Delfti Maja disainimine lõpetatakse 2017. aasta esimeses pooles. Projekti esitlust planeeritakse ka kutsena kõikidele uuendusmeelsetele partneritele, kellelt oodatakse uusi ideid kontseptsiooni viimistlemiseks eesmärgiga avada 2020. aastal hoone, millest saab unikaalne, elav ja sisukas värav unikaalsesse linna.