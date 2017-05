Distantsjuhtimisega robotniiduk teab vajadusel oma kohta aianurgas

Distantsjuhtimisega robotniiduki Ambrogio L250 nutikas niitmissüsteem jagab niiduala väiksemateks tükikesteks, mida masin siis oma algoritmi ja varustuses oleva GPS süsteemi toel efektiivselt niidab.

Ambrogio L250 Elite on huvitav muruniidurobot mitmes mõttes. Esiteks on tema seadistamine imelihtne: vajalikud toimingud tööks kasutatavate kellaaegade või nädalapäevade seadmiseks tehakse niiduki puutetundliku ekraani abil.

Teiseks on niiduk juba standardis varustatud sisseehitatud SIM kaardi ja 2-aastase andmesidepaketiga, mis võimaldab pere uut liiget juhtida ja jälgida distantsilt. Nutikas Smart Partitions niitmissüsteem jagab niiduala väiksemateks tükikesteks, mida ta siis oma algoritmi ja varustuses oleva GPS süsteemi toel efektiivselt niidab. Niidukil on eriti hea haarduvus maapinnaga, mis tagatakse patenteeritud “ujuva esisilla” abiga.

Ja kolmandaks, vastava nutirakendusega saab ka niiduki soovitud aegadel teatud aia piirkondadest eemal hoida, ilma et selleks peaks piirdetraati maha paigaldama. Näiteks grilliõhtuks aia ühes nurgas.

Roboti aku tagab katkematu tööaja kuni 3,5 tundi ning hoiab kuni 3200 ruutmeetrise aia oma tavapäraste toimetuste tegemiseks ööpäevas 16 tundi vabana.