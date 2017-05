Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juhina jätkab Meelis Einstein

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juhatus valis liidu uueks juhatuse esimeheks Meelis Einsteini, AS Kunda Nordic Tsemendi tegevjuhi. Meelis Einstein on juhtinud ehitusmaterjalide tootjate liitu ka aastatel 2011-2017.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit valis oma 4. mail toimunud korralisel aastakoosolekul uue kümneliikmelise juhatuse, kuhu kuuluvad:

Meelis Einstein (AS Kunda Nordic Tsement),

Tõnis Neilinn (AS Malmerk Fassaadid, Avatäite tooterühma juht),

Vaido Leosk (AS E-Betoonelement, Betooni tooterühma juht),

Mart Arro (AS Saint-Gobain Ehitustooted, Ehitustoote tooterühma juht),

Veljo Haube ( OÜ Väo Paas, Sideaine ja täitematerjali tooterühma juht),

Hanno Pangsepp (AS Ruukki Products, Terase tooterühma juht),

Vallot Mangus (AS TMB),

Egon Mats (AS Lasita Aken),

Rene Raamat (AS Rudus),

Ivar Sikk (AS Bauroc).

Ehitusmaterjalide tootjate tootmismahud ja ekspordimahud on kasvanud jätkuvalt nii eelmisel aastal kui tänavu aasta I kvartalis. Koostöös ehitusala ja tööstusala haruliitudega jätkatakse tööd selle nimel, et ehituse ja tööstuse konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkus paraneks. Muu hulgas on tehtud pikemat aega tööd tööstuse rohelise raamatu koostamisel, et selgitada avalikule sektorile kaalutletud otsuste vajalikkust ja püstitada eesmärke jätkusuutlikuks kasvamiseks.

„Soovime senisest enam teavitada avalikkust sellest, millist negatiivset mõju avaldavad jätkuvalt kasvavad otsesed ja kaudsed maksud, näiteks keskkonnatasud ja kütuste aktsiisid, tööstuse pikaajalisele konkurentsivõimele,“ ütleb ehitusmaterjalide tootjate liidu juhiks valitud Meelis Einstein. „Rõhutame Riigikogu ja valitsuse liikmetele vajadust senisest enam toetada ja väärtustada kodumaisel toormel põhinevat ekspordivõimelist tööstust“.