Eesti esimene tagurpidi maja on väliselt valmis. Sisustus tuleb sisse ehitada

Meie esimene tagurpidi maja hakkab ilmet võtma. Väliselt on maja juba valmis, jäänud on veel siseviimistlus, sisustus ja haljastus. Projekti eestvedajatel on plaan siiski enne jaanipäeva see kummaline maja külastajatele avada. Isemoodi hoone ehitamine on nii mõnigi kord ajanud segadusse ka ehitajaid.

Raadil, Eesti Rahva Muuseumi kõrval valmib juunis kahekordne viilkatusega tagurpidi maja, kus on pahupidi keeratud, ka maja sisemus ehk siis laes on vaibad ja põrandal laelambid. Nn maja sarikapidu toimus 17. aprillil, pärga polnud õnneks tarvis kõrgelt kätte saada. Tagurpidi majad on ka mujal maailmas väga populaarsed turismiobjektid.

„Maja ehitamine käib praegu täie hooga. Selle rajamine on olnud ikka oluliselt keerulisem võrreldes õigetpidi maja ehitamisega,“ tunnistab projekti eestvedaja Kuldar Leis.

Projekteerimine oli tema sõnul ka keerulisem kui tavamajal – tagurpidi maja konstruktsioon on tehtud ülitugev ja kuna maja on lisaks veel ka kalde all, siis selle projekti läbimõtlemine võttis ka omajagu aega. Maja katus on raudtaladega paapinnale kinnitatud. Maja arhitekt on Indrek Taukar.

Maja hakati ehitama selle aasta algul. „Tahaks enne jaanipäeva maja avada, aga mingit täpset kuupäeva veel lubada ei saa. Eks näis, kas mööbel ikka jääb lakke kinni ja lambid põrandasse jne. Põhimõtteliselt on kõik seni plaanipäraselt läinud. Ehitajad on muidugi vahetevahel segaduses, et kuidas saab esimese korruse põrand tähendada meie majas teise korruse lage, aga lõpuks kõik siiski laabub,“ on Kuldar Leis asjade käiguga rahul.



Konstruktsiooni paigaldamine. Aldo Luud

Sisustuse paigaldamine saab olema väljakutse

Kui tavalises majas mööbel lihtsalt tõstetakse paika ehk paigutatakse, siis tagurpidi majas tähendab sisutuse paigutamine ehitamist – sisustus tuleb sisse ehitada, et see ka oma kohta pidama jääks.

Lisaks sellele, et maja on tagurpidi, on see ka kerge kalde alla ehk seestpoolt seitsmekraadise nurga all. Seega tasub külastajatel majas liikudes olla ettevaatlik – süda võib sõna otseses mõttes pahaks minna.

Varasemalt rohkem finantsmaailma ja toiduainetööstusega kokku puutunud Kuldar Leis ütleb, et ta on ikka ehitusvaldkonna mees ka olnud ja ehitusteema pole talle sugugi võõras. „Minul on ju Eesti esimene sertifitseeritud passiivmaja ja olen otsapidi energiatõhusa ehituse äris ka sees,“ seletab ta oma huvi ehitusvaldkonna vastu. „Tagurpidi maja on muidugi ennekõike turismiobjekt, mitte niivõrd ehitusprojekt. Roosi tänava piirkond saab olema väga vahva. ERM tegi seal otsa lahti, meie oleme nüüd järgmised. Tartu linn on piirkonda rajanud ka korraliku infrastruktuuri,“ ennustab Kuldar Leis sel suvel piirkonnale suurt menu.