Eesti korsten Tšornobõlis

Mullu paigaldati Ukrainas Tšornobõli tuumajaama neljandale reaktorile uus kate. Kate on maailma suurim teisaldatav metallehitis ja selle ventilatsioonikanaliks oleva 92-meetrise korstna ehitas Eesti ettevõte Estanc AS siinsamas Tallinna külje all.

Korsten on ainus detail, mis jääb ehitisest väljapoole ja mängib reaktori radioaktiivsete jäänuste ohutus säilimises olulist rolli. Nimelt peab see tagama katte all efektiivse ventilatsiooni, sealhulgas madala õhuniiskuse, et kaitsta teraskonstruktsiooni korrosiooni eest. Sarkofaagi all tuleb ka säilitada alarõhk, et vältida radioaktiivsete tolmuosakeste väljapaiskumist.

Estanci meeskond suhtus korstna ehitamise projekti äärmise vastutustunde, täpsuse ja põhjalikkusega, sest metallkupli all peavad reaktori radioaktiivsed jäänused säilima ohutuna 100 aastat.

Tšornobõli neljanda reaktori katte korsten ehitati Estanci Jüris asuvas tehases viie kuuga. Sellele eelnes kolm kuud projekteerimist ja materjalide hankimist. Ühtekokku kulus ehituseks 104 tonni roostevaba terast ning protsessiga oli seotud 20 inimest. Maapinnast 22 meetri kõrgusel asuva korstna terasosa kõrgus on 92, läbimõõt 3,5 meetrit ning mass 83 tonni.

Korsten transporditi Tšornobõli nelja osana spetsiaalsetel raskeveotreileritel, millele lisandus kaks koormat lahtiseid osi, näiteks platvorme ja klambreid. Transpordi korraldas Tschudi Project Transport AS.

Estanc on ka varem ehitanud sarnase keerukusega korstnaid, kuid Tšornobõli oma oli kõigist töömahukam. Ettevõtte on valmistanud korstnaid Eestisse, Lätti, Soome ja Rootsi.

Loe veel

Küsimustele vastas Estanci omanik ja nõukogu esimees Raigo Tammo:

Miks valiti Estanc korstna tootjaks?

Võimalik, et meil on suurte toodete tegemise referents. Hinna mõistes ei usu, et meil eelis oli. Meid soovitati, millele järgnes kliendi kvaliteedijuhi inspektsioon, mille käigus suutsime tõestada oma dokumentatsiooni ja jälgitavuse toimivust. Boonuseks oli meie vast valminud ja muljetavaldav roostevaba hall. Kliendile oli kõige olulisem kvaliteet ning materjalide ja töö jälgitavus – lõppkliendi ees 100-aastane garantii.

Milline korsten kattele toodeti ja miks just selline?

Tellijalt anti ette korstna mõõdud ja põhidisain. Disainiti lähtuvalt ventilatsioonisüsteemi vajadustest ja arvestusega, et oleks 100-aastane garantii. Kuna seadme hooldus on väga keeruline radioaktiivse keskkonna pärast, peab seade olema hooldevaba. Seetõttu valiti roostevaba materjal

ja korstna osad keevitati töömaal, mitte ei kasutatud poltliidet.



Milliste parameetritega pidi korstna loomisel arvestama?

Võimalustega selliste gabariitidega toodet toota. Läbimõõt ja kogukõrgus olid ette antud. Meie otsustada oli, mitmest osast on otstarbekas valmistada ja hiljem objektile transportida.

Kui palju sarnaseid erilisi projekte Estanci tooteportfellis on?

Suuruse poolest on meil selliseid projekte küll, peamiselt mahutite kujul. Meie tooteportfellis ongi enamjaolt unikaalsed survemahutid ja soojusvahetid, kogu toodang on projektipõhine. Suuri mahuteid ja mitme lõõriga korstnaid on referentsidena ette näidata mitmeid. Rahvusvahelise meediakajastuse osas on see projekt kindlasti eesotsas.

Artikkel ilmus Eesti Päevalehe erilehes Metallileht.