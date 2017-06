Eesti Korteriühistute Liit võitis maineka preemia ja kandideerib üleilmsele keskkonnaauhinnale

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) töö säästlikuma energiatarbimise ja energiatarbijate teavituse nimel on pälvinud maineka rahvusvahelise tunnustuse: EKÜL võitis ülemaailmse energiaauhinna Energy Globe Award rahvuslikus kategooria ning jätkab võistlemist üleilmsele peaauhinnale.

Tegemist on rahvusliku kategooria võiduga - konkursil osales 2000 kandidaati 178 riigist, igast riigist valiti välja vaid üks laureaat. Konkurss jätkub üldvõidu nimel, millele kandideerivad kõik rahvuslike

kategooriate võitjad. Auhinda annab välja rahvusvaheline organisatsioon Energy Globe Foundation, mille peakorter asub Austrias.

Eesti Korteriühistute Liit pälvis auhinna kortermajades elavate energiatarbijate teadlikkuse tõstmise ja korteriühistutele energiatõhususe alaste koolituste korraldamise eest aastatel 2014-2015, kui liit viis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi toetusel ellu lõpptarbijatele suunatud teavitusprojektid. Tarbijaid teavitati Eesti Korteriühistute Liidu korraldatud ühisostudest, mis tagavad korteriühistutele parima hinnaga teenused energiaturul.

EKÜL on teinud mitmeid lõpptarbijatele suunatud õnnestunud ühisoste: toimunud on kaks elektrienergia ühisostu, elektripaigaldiste käidukorralduse ühisost, samuti võeti ette arvutite ühisost sülearvutite soetamiseks. Esimese ühisostu kavandas EKÜL meie elektrituru avanemisel: septembris – novembris 2012 tehtud ühisostus osales ligi 800 korteriühistut ja ligi 25000 korteriomanikest lõpptarbijat, kelle elektritarbimine kokku oli ligi ca 183 miljonit kWh/a. “Eesti Korteriühistute Liidu poolt tehtud ühisostudest on võitnud nii korteriühistud kui lõpptarbijad, sest need on mõjutanud turul pakutavat hinda ning andnud tarbijatele täpset infot turul pakutava kohta," leiab Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi.

Loe veel

Renoveerimistoetustega peaks kindlasti jätkama

"Kõrge tunnustus näitab, et oleme õigel teel," märkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla. Eesti korteriühistute teadlikkust ja pidevat püüdlemist aina suurema energiasäästu poole on Euroopas juba ammu märgatud. Kiita saab ka riiklik renoveerimistoetus: Euroopa Komisjoni ajakiri Panorama kirjutas mullu ühtekuuluvuspoliitika fondide investeeringutest säästvasse energiamajandusse, tuues energiatõhususe tõstmise näitena esile Eesti korterelamute renoveerimistoetuse. “Euroopa üheks prioriteediks on vastutustundlik eluasemepoliitika, mis tuleb kiirelt viia vastavusse ühiskonna vajadustega. Üheks oluliseks märksõnaks on hoonete muutmine energiasäästlikumaks, kuid ilma riiklike toetusteta on see väga raske, et mitte öelda – võimatu,” rääkis Euroopa elamuorganisatsiooni Housing Europe juhatusse kuuluv Jaadla.

“Meetmega harjumine võttis aega, kuid praegu on korteriühistud üle Eesti selle omaks võtnud ning soovivad riikliku toetusraha toel elamud energiasäästlikumaks muuta ning kortermajade elukaart pikendada,” leiab Jaadla. “Oluline on see, et riik kortermajade renoveerimise toetusmeetmega kindlasti jätkaks, sest see on olnud tõhus ning oluline abi korteriühistutele üle Eesti.”