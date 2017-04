Eesti Puitmajaliidu uus juht on Kaarel Väer

Eesti Puitmajaliit valis üldkoosolekul liidule uue juhatuse ja juhatuse esimehe, kelleks üksmeelselt kinnitati Saare Erek ASi tegevjuht Kaarel Väer.

Juhatuse esimehe teatepulga andis üle Matek AS tegevjuht Sven Mats, kes juhtis erialaliitu perioodil aastatel 2014-2017.

Kaarel Väer sõnas juhatuse esimehe kohta üle võttes, et Eesti puitmajasektor on aastakümnetega välja kujunenud ekspordi edulooks tänu eesrindlikele puitmajatootjatele ja Puitmajaliitu vedanud inimestele. Uue juhatuse peamisteks märksõnadeks saavad Kaarel Väeri juhtimise ajal olema:

• Eesti tööstuspoliitikas jätkuvalt tugev kaasa rääkimine ja arengute suunamine;

• Liidu liikmeskonnas majatootjate osa kasvatamine ja ühisürituste osakaalu suurendamine;

• Eesti puitmajasektori väärikas esindamine välisriikides, kaasates EAS'i ja erinevaid saatkondi.

Puitmajasektor on riiklikus mastaabis edukas eksportöör, kuid nende edulugude kõrval on populaarsust kogumas ka kodune puidust tehasemajade eramuehitus. „Inimeste teadlikkus on tõusnud ja seeläbi jõutakse oma kodu rajamisel aina rohkem majatehaste juurde,“ lisas Kaarel Väer.

Uus juhatuse esimees näeb eksportturgudel arenemisruumi peaasjalikult senistest turgudest väljaspool. „Oleme vallutanud Euroopa, kuid tugev töö on algamas ka Aasia suunal. Just siin on sobilik erinevatel tootjatel seljad kokku panna, et koos uusi turge vallutada ja tootmismahte suurendada. Jääme põnevusega ootama uusi väljakutseid, et neid koos ületada,“ on Väer entusiastlik.

Eesti Puitmajaliidu juhatuse koosseis:

• Kaarel Väer (Saare Erek AS); juhatuse esimees

• Elari Kivisoo (Ritsu AS); juhatuse aseesimees

• Renee Mikomägi (EstNor OÜ);

• Sven Mats (Matek AS);

• Janek Paabut (EstHus OÜ);

• Tarmo Tammekivi (Tender Ehitus OÜ);

• Mihkel Urmet (TEMPT OÜ).