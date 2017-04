Efektse kriidivärvi saab ise teha

Kriidivärv on viimase aja restaureerimise-mööblivuntsimise vingeim sõna – nimelt ei vaja selle viimistlusvahendiga katmine pinna eelnevat karestamist ega kruntimist. Värvi saab valmi segada ka ise, kirjutab Kristjan Arunurm portaalis kodus.ee.

Kriidivärv nakkub probleemideta nii nõukaaegse polüesterlakitud mööbli, puidu, metalli, plastiku, betooni, keraamika, tekstiili, naha, kunstnaha kui klaasi pinnale. Tuleb vaid värv vaha või vastava (pool)mattlakiga pärast kiiret kuivamist kinnitada ja ongi valmis. Eriti popp on vanutatud viimistlusega mängimine. Värv on täiesti looduslik, mistõttu sobib ka lastetubadesse ja mänguasjade värvimiseks.

Kodus.ee käis uurimas Mööbliorav OÜ restauraatorilt Janika Oravalt, kuidas tema seda kriidivärvi teeb. Kriidivärvi analoog on ju tegelikult ammu tuntud lateksvärv, milles kriidipulbrit, värvipigmenti ja liimainet (midagi PVA sarnast).

Janika Orav ütleb kodus.ee, et retsept on imelihtne:. „Kõigepealt tuleb osta kriiti. Kriidivärvi valmistamine algab kriidi likku panemisega ööpäev varem, siis tuleb ühtlasem värv. Segu vahekordade kohta võiks öelda umbes nii: kolm osa kriiti, üks osa liimi ja liitri kohta üks munavalge. Muna muudab konsistentsi tugevamaks.“

Seinavärvi puhul kasutab Janika Orav segus tapeediliimi, mööbli tarbeks PVA baasil mööbliliimi. Vedeldada saab veega. Liitri hinnaks tuleb paar eurot. Võrdluseks: Annie Sloani originaalkriitvärv maksab poes 29 eurot liiter.

Üks moodus kriidivärvi tegemiseks on aga veel: kolm osa tavalist vesialuselist värvi ja üks osa pahtlit. Kriidivärvil on eripära, et mida kauem kuivab, seda enam kivistub. Puutekuivaks muutub see juba mõne tunniga, aga edasisteks töötlusteks tasub anda aega. “Tegemist on väga katva värviga, pigem värvida üks kord,” annab Janika Orav portaalis kodus.ee nõu. “Kui teine kord liiga kiiresti peale kanda, võib alumine kiht rulluma hakata. Seda tasub ka šabloonidega töötades meeles pidada. Kriidivärvi mõnus eelis on ka see, et saab paksemaid tekstuure katsetada. Kas või reljeefset mustrit teha, näiteks läbi pitsi.”

Toonitud kriidivärvile parandusi teha on Janika Orava sõnul peaaegu võimatu: “Uue kihi peale kandes tuleb aluspinnale rant ümber uuesti värvitud koha. Nii et kui väga vaja ei ole, polegi mõtet katta sedasi valmistatud kriidivärvi. See kivistub ise juba nii kõvaks, kuigi on mikropoorne. Aga lihv ja kerge vaha on küll hea.”

