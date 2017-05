EfTEN ostis HORTES aianduskeskuse kinnistu Tallinnas

Ärikinnisvarasse investeeriv alternatiivne kinnisvarafond EfTEN Real Estate Fund III AS omandas sale-and-leaseback tehinguga Hortese aianduskeskuse kinnistu Laagris. Hortes AS kuulub Livonia Partners’i portfelli. Investeeringu kogumaksumus on 3,1 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS omandas 2006. aastal ehitatud Hortese aianduskeskus, mis asub Tallinna külje all Laagris aadressil Seljaku 4a, 4b ja 2a sale-and-leaseback tehinguga Investeeringu kogumaksumus on 3,1 miljonit eurot ning Hortesega on sõlmitud pikaajaline üürileping. Tehinguga omandatud kinnistu kogupind on 15 598 ruutmeetrit ja hoone kogupind 3 470 ruutmeetrit. Kinnistul on ka väljas asuv müügiala ning 146-kohaline parkla.

EfTEN Real Estate Fund III AS’i fondijuhi Viljar Arakase sõnul on väga hea asukoha, atraktiivse pikaajalise üürniku, kestliku üüritaseme ja sobiliku tootlusega kinnistu suurepärane investeering, mis sobib fondi portfelli ideaalselt. „Hortes on unikaalse ärimudeliga, tugeva turupositsiooni ning kõrge kaubamärgi tuntusega jaemüüja Tallinnas. EfTEN’il on hea meel alustada ettevõttega koostööd ning loodame tulevikus seda ka laiendada uutesse asukohtadesse,“ lisas Arakas.