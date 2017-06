Ehituse asekantsleriks sai Jüri Rass

Avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul nimetas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ehituse asekantsleriks Jüri Rassi.

Jüri Rass on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis ehitusteaduskonna ning saanud doktorikraadi tehnikateaduste alal.

Seni töötas Rass arhitektuuri- ja inseneribüroo Novarc Group ASi (endine EA Reng AS) nõukogu esimehena. 2015. aastal lõi ta koos 20 ettevõtte ja organisatsiooniga Digitaalehituse klastri, kus on praegu juhatuse liige.

Rass ütles, et kandideerides ehituse asekantsleri kohale oli tema sooviks saadud kogemusi Eesti riigi heaks tööle panna.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo märkis, et Rass on hästi kursis digitaalehituse valdkonna arengutega nii Eestis, Põhjamaades kui ka Inglismaal ja USAs, oma igapäevaste tööalaste tegemiste kaudu on tal ka hea ülevaade ehitus- ja elamuvaldkonna suundumustest.

„Meie ehitusvaldkond on maailmas toimunud arengutest maha jäänud, seda eriti digitaalsete lahenduste kasutusele võtmise osas. Usun, et tänu oma laialdastele kogemusele suudab Jüri Rass seda muuta ning tuua uusi värskeid ideid ja häid lahendusi sektori käekäigu parandamiseks,“ lisas ta.

Rass ütles, et soovib asekantslerina sõnastada e-ehituse arengusuunad, kus koos erasektoriga luuakse e-ehituse arengut tagavad standardid ja juhendid ning käivitatakse e-ehituse digikeskkond infovahetuseks üle terve ehituse elukaare. Elamuvaldkonna arendamiseks oleks tema sõnul vaja maapiirkondade omanikke ja üürnikke toetavat meetme paketti koos vastavate määruste ja seaduste vastuvõtmisega.

Ehituse asekantsler Jüri Rass alustab tööd 28. augustil.