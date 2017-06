Ehituslubade menetlusaeg on Tallinnas üle kahe korra lühenenud

Võrreldes eelmise aasta kevadega on ehituslubade menetlusaeg Tallinna Linnaplaneerimise Ametis lühenenud üle kahe korra, teatab Raepress.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt ehitusprojekti menetluse läbiviimiseks kulutatud keskmine aeg perioodil aasta algusest kuni mai lõpuni oli 36 päeva. Aeg sisaldab endas ka korduvate läbivaatamiste aega juhtudel kui läbivaatamisel esitati märkusi. Seevastu mullu aprillis-mais oli ehitusprojekti menetluse läbiviimiseks kulutatud keskmine aeg 73 päeva.

„Ehituslubade kiirema menetluse põhjuseks on mitme sammu koosmõju. Tallinnas hakkas aasta alguses kehtima uus ehitusprojektide menetluskord, millega kaasnesid töökorralduse muudatused,“ ütles Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein. „Kuna uus ehitusseadustik tõi kaasa linnale täiendavaid tööülesandeid, siis alates käesoleva aasta algusest lisandus ehitusprojektide menetlusse täiendavaid töötajaid.“

„Hetkel võib öelda, et taotlejad ja menetlejad teevad paremini koostööd ja mõistavad selgemalt teineteise ootusi,“ lisas Hallik-Jürgenstein, tuues välja, et ameti töötajad kohtusid Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liiduga. „Esimene faktor, mis kiirendab menetlust, on projekti kvaliteet, sest märkuste tegemine ja neile vastamine on ajakulukas. Teiseks oleme püüdnud selgemalt piiritleda projekteerija ning ameti vastutust. Ja kolmandaks värbas Linnaplaneerimise Amet ka lisatööjõudu.“

Linnaplaneerimise Amet soovitab kiirema menetluse huvides esitada ehitusprojektid, mis on kooskõlas kõikide nõuete ning lähtetingimustega nagu projekteerimistingimused ja planeeringud.

Tänavuse aasta algusest saadik võttis Tallinna Linnaplaneerimise Amet menetlusse 906 uut ehitusprojekti, millest peaaegu pooled, täpsemalt 422 on menetlusse võetud aprillis-mais. Kolmandiku käesoleval aastal esitatud ehitusprojektide menetlus on tänaseks ka lõppenud.

Osaliselt on tegemist ehitusloakohustuslike projektidega, mille seadusest tulenev menetlemise tähtaeg on 30 päeva, osaliselt ehitusteatisekohustuslike ehitistega, mille seadusest tulenev menetlemise tähtaeg on 40 päeva.

Allikas: Raepress