100% lekkekindlad sademeveerennid

Ainulaadne kombinatsioon polümeerbetoonist ja tihendist tagab täielikult lekkekindlad sademeveerennid.

ACO Nordic on ehitusmessil väljas uue sademeveerennide põlvkonnaga. Multiline Sealin on esimene ja ainus polümeerbetoonist integreeritud tihendite süsteemiga sademeveerenn. See on 100% vedelikutihe ning ületab selle omadusega kõiki teisi sadeveerennide süsteeme. Tutvustatakse kontseptsiooni Hygiene First alusel toodetud tööstuslikke äravoolusüsteeme toiduainetööstustele ja toitlustusettevõtetele (suurköögid), mis tagavad maksimaalse toiduohutuse, hügieeni ja madalad hoolduskulud. Müncheni olümpiastaadion oli 1972. aastal esimene ehitis, millelt tagati vee äravool ACO polümeerbetoonist valmistatud renniga. Sellest silmapaistvate omadustega vastupidavast materjalist sai tõeline läbimurre. Uuenenud on ka duširennide valik.