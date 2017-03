Disainiauhinnaga pärjatud dušikomplekt

Villeroy & Boch esitleb ehitusmessil uut vannitoamööbli sarja Vivia, mille pärliks on elegantne peegli ja valamuga tualettlaud ning funktsionaalne dušikomplekt. Gustavsbergi uued laia tootevalikuga mööblisarjad Artic ja Graphic on mõeldud just põhjamaistesse vannitubadesse.

Villeroy & Bochi uue sarja Vivia iga detail on kohandatud saavutamaks isiklikku heaolu ja mugavust. Kollektsiooni kuulub vannitoakeraamika,- mööbel, vann ning uue lahendusega dušikomplekt. Dušikomplektil on vihmadušina toimiv peadušš, mis kinnitub kapikonsooli külge. Sealt saab duši alt väljumata kätte kõik pesemiseks-kuivatamiseks vajaliku.

Dušikomplekti Vivia tunnustati aastal 2016 iF Design Award auhinnaga. Mööblil on palju funktsionaalseid detaile – peegli ning meigitarvete panipaigaga valamulaud, panipaikadega ratastel tumba, kahepoolse peegeluksega kõrged seinakapid.

Gustavsbergi uus vannitoamööbli sari Graphic koosneb moodulitest, mida on võimalik kombineerida vastavalt oma vajadustele. Isikupärane mööbel, millel on palju ladustamisruumi, annab mitmeid võimalusi luua oma maitse järgi vannituba. Põhiidee on minimaalse pinnakasutusega ladustada maksimaalselt vannitoatarvikuid. Ükskõik kuidas Graphic sarja mooduleid omavahel kombineerida, moodustavad need ühtse terviku. Valikus on hall, valge ning soonestatud valge viimistlus.

Gustavsbergi uue vannitoamööbli sarja Artic ajatu disain muudab iga vannitoa kauniks. Lai valik kappide käepidemeid aitab luua isikupärase vannitoa. Kahe segistiga 1000 mm valamu või kahe valamukausiga 1200 mm valamu on iga vannitoa ehteks. Peegelkapi juurde kuulub suurendusega peegel ning magnetriba väikeste metallist hooldusvahendite nagu pintsetid ja käärid hoiustamiseks. Valikus on sile valge, profiilraamiga valge ning must tamm viimistlus.