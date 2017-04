Ehitusmess on täies tööhoos

Ehitajate ja ehitusmaterjalitootjate aasta suurim kohtumispaik, ehitusmess, avas oma uksed.

5.- 8. aprillini Eesti Näituste messikeskuses toimuv Eesti suurim ehitusmess on traditsiooniliselt kevadise ehitushooaja avalöögiks. Messikeskuse 4 statsionaarset halli ning avaväljakud mahutasid ligi 300 messil osaleva ettevõtte viimaste aastate esinduslikuma väljapaneku.

Mess on sel aastal rahvusvahelisem kui iial varem ning oma sisulise panuse annavad mitmed erialaliidud.

Minister Urve Palo avas ehitusmessi. Priit Simson

21. ehitusmessi avas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. Ministril oli hea meel nentida, et nii ehitajatel kui materjalitootjatel on olnud hea aasta ning positiivne ootus on jätkuvalt õhus. Samas, muidugi buumiaegse tipptasemini jõudmine võtab veel aega. Ministri sõnul on ehitussektor meie majandusele väga oluline, sest siin töötab 10% tööd tegevatest inimestest.

„Väljakutsed on aga sektoris suured. Palgasurve on tugev ja see süveneb veelgi. Aja ja arengutega tuleb kaasa minna ja selle surve vastu aitab moodsamate tehnoloogiate kasutusele võtmine, digitaliseerimine. Üksikud ettevõtted on siin olnud tublid, aga sektoris tervikuna on mahajäämus suur. Eriti palju on arenemisruumi väikefirmadel,“ ütleb Urve Palo.

Minister lubas, et riik panustab ehitussektorisse tulevikus kindlasti rohkem, kasvõi läbi selle, et tellib rohkem tööd ning ministeeriumisse luuakse ehitusvaldkonna kantsleri ametikoht, kelle ülesanne on valdkonna arengusse panustada.