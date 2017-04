Gekolakti põnev tehnika ja veel põnevamad pinnad

Savikumaja õpetas ehitusmessil, kuidas saada gekolaktiga põnevad ja niiskuskindlad seinad.

Tadelakt ehk spetsiaalne krohvisegu kantakse õhukese kihina pinnale ja tihendatakse kiviga. Pind jääb pärast oliiviõliseebiga katmist ja poleerimist läikiv ja tihe. Eriliselt kumav pind mõjub efektsena – materjal mängib valguse käes.

Tadelakt on traditsiooniline Maroko krohvimistehnika veekindlate pindade saamiseks. Selle loodusliku eksootilise materjali sideaineks on eriliste omadustega hüdrauliline lubi, täiteaineteks erineva fraktsiooniga räniliivad, purustatud merekarbid, erinevad savid, marmorisõelmed, tselluloos ja tuhk.

Tadelakti pind on täielikult vett hülgav, seetõttu sobib see ideaalselt niisketesse ruumidesse. See järgib aluspinna reljeefsust, mis võimaldab luua kumeraid pindasid.

Vaatamata tihendatud ja poleeritud krohvipinnale ja sellest tulenevale veekindlusele ei takista materjal veeauru liikumist, hoides ära hallituse ja liigniiskuse tekke ruumis.

Maroko tadelakti krohvisegu on toodetud traditsioonilisel moel Maroko Marrakeshi linna ümbruses. Teadaolevalt ainult selles piirkonnas leidub eriliste hüdrauliliste lisanditega lubjakivi, mis annab tadelaktile suure pinnatiheduse ja veekindluse.

Eestis on analoogne toode tuntud gekolaktina, mille tootmiseks on kasutatud piirkondlikke looduslikke materjale ja päikeseenergiat. Gekolakt on kreemvalget tooni kuiv krohvisegu, mille kasutamiseks on vaja lisada vett. Värvimuldade lisamine annab võimaluse luua suure hulga erinevaid värvitoone.

Vetthülgava pinna saamiseks tuleb gekolakti puhul kasutada traditsioonilisi tadelakti töövõtteid ja –vahendeid nagu poleerimiskivi ja oliivõliseepi.

Kuidas segu valmistada?

Pulbrimass tuleb segada puhta külma veega, seejärel vispeldatakse seda, kuni moodustub ühtlase konsistentsiga pastataoline mass.

Krohvisegule võib panna pigmenti. Sobivad kõik aluselises keskkonnas püsivad pigmendid. Aluspinnaks sobivad kõik mineraalsed lubi- ja lubitsementsideainetel baseeruvad krohvid. Aluspind peab olema puhas tolmust, rasvast, õlist, lahtistest osakestest ja muudest nakkumist raskendavatest ainetest.

Imavaid poorseid pindu tuleb eelnevalt kruntida. Niiskes ruumis tuleb valida ka vastav krunt.

Krohvi ja poleeri

Krohvisegu kantakse ettevalmistatud ja korralikult niisutatud aluspinnale metallist või plastikust kellu või pahtlilabidaga.

Segu pealekandmise ja esialgse silumise järel lastakse materjalil jälle taheneda. Omapärasema tulemuse saab, kui pinna tihendamiseks ja poleerimiseks kasutada kivi, millega tehakse väikeseid ringikujulisi liigutusi.

Sobivateks poleerimiskivideks on ilma poorideta tugevad kivid. Pinna silumine, tihendamine ja poleerimine on oluline seetõttu, et sel moel saadakse väga suure pinnatiheduse ja veekindlusega viimistletud pind.

Läike ja täieliku veekindluse saamiseks kaetakse pind tavaliselt oliiviõliseebiga. Seepi võib pinnale kanda pintsli või käsnaga.

Kindlasti ei maksaks ette võtta liiga suurt pinda ning oluline on lasta erinevatel kihtidel kuivada. Kindlasti ei saa selle tehnikaga valmis kümneid ruutmeetreid päevas.