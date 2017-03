Mis on savi peenviimistluskrohv ja sgrafiito tehnika?

Looduskeskus OÜ näitab ehitusmessil töötoas, kuidas sgrafiito tehnikas katta sein või teha seinaornament mitme eritooni savikrohviga. Tulemuseks on huvitavad mitmetasandilised kujundid.

Savikrohv ehib paljude Eesti elanike kodude seinu nii maamajades, linnakorterites kui ka büroodes. Enam levinud tooniks on kujunenud Lõuna-Eesti punakast savist valmistatud krohv. Ruumi meeleolu loomiseks värvitakse savikrohvi veel omakorda looduslike värvidega.

Kasutades peenviimistluskrohve ei ole vajadust savikrohvi värvida, vaid viimase nn punase savikrohvikihi asemele saab paigaldada teist värvi savidega krohve. Eesti tootjad pakuvad ka peenikese teraga nn savi peenviimistluskrohve, mida võib paigaldada ka 2-3 mm paksuse kihina.

Kasutatavate savide toonivalik on lai, alates päikeselisest kollasest, või hallikas-mustast kuni sinepi värvi savitoonideni. Lisaks on peenviimistluskrohvides mitmekesisuse saavutamiseks kasutatud ka eri tooni liivateri. Näiteks kasutades roheka saviga kombinatsioonis rohekat liivatera või valget liivatera, on krohvi värv väga erinev.

Sgrafiito (Itaalia keelest "kriipima") tehnikas kaetakse sein või seinaornament mitme eritooni savikrohviga ja siis kriibitakse osa pealmisest krohvikihist, et tekitada huvitavaid mitmetasandilisi kujundeid.

Erinevad savitoonid ja looduslikud lisandid (värviline liiv, põhk jne) ning pinna sügavusega mängimine võimaldab luua kordumatuid kaunistusi maja siseseintele. Valmistada saab ka mitte savikrohvitud seinale paigaldatavaid geomeetrilisi saviornamente, mida võib kasutada nii büroode kui kodude sisearhitektuuri elavdamiseks.