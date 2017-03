Nahkse ja naturaalse puidu viimistlusega ukselingid

Lock Force OÜ esitleb ehitusmessil kauneid, roostevaba terase põhjal, nahkse ja naturaalse puidu viimistlusega ukselinke. Lisaks on väljapanekus üks nahkse viimistlusega suur uksekäepide.

Eriti nõudlikud huvilised leiavad kollektsioonist HÕBE eksklusiivseid käsitööna valmivaid hõbedast (925) ja roostevaba terase kombinatsioonist linke.

Linkide klassikaline disain on inspireeritud Portugali traditsioonilistest ehetest, mille tootmine on välja töötatud hõbeda tööstuses, kus iga hõbeda tükk on sertifitseeritud, näitamaks materjali autentsust.