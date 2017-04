Otsid kööki midagi erilist? Uusim trend on klaasist köögivalamu

Viimase aasta hitt-toode köögis on klaasist köögivalamu. Esimesena tuli selle tootega maailmas välja Sloveenia firma Alveus. Karastatud klaasist valamu vastupidavuses saab veenduda lisatud videos.

Umbes 12 mm paksust karastatud klaasi ei õnnestu teravate köögiriistadega kriimustada ning maha kukkuvat supipotti ei pane klaasist valamu tähelegi. Tegemist on ka täiesti kuumakindla materjaliga ning tulise panni võib klaasvalamule kartmata asetada. Klaasi servad on poleerlihvitud.

Lisaks oma lemmikvärvile võib valamule lasta trükkida ka mistahes pildi. Arvestada tuleb siis 4-5 nädalase tellimisajaga.

Klaaspind on hügieeniline ehk siis töödeldud vastavate materjalidega, mis ei lase bakteritel valamu pinnal võimust võtta.

Eriti moes on praegu kandilise kujuga valamud, mida täiendavad muidugi kandilised segistid ning kandilise kujuga äravool. Kuna otsitakse kööki üha eripärasemaid asju, siis julgemad leiavad rombikujulisi ning kuusnurkseid valamuid.

Vaata videost järgi!