Panoraam lükanduks - hea lahendus rõdule või verandale

Viking Window näitab ehitusmessil uut panoraam lükandust. See uudne tootelahendus annab senisest veelgi avarama vaate.

Tootel on traditsiooniline paralleel-lükandraam, kuid mitteavataval poolel on klaaspakett paigaldatud otse lengi, mis annab tulemuseks oluliselt suurema valgusava.

Aktiivne ukseraam asetseb toapoolsel küljel, mis tagab ukse laitmatu töö ka talveperioodil - siinidele ei teki jää- ja lumetakistusi. Panoraam lükanduks on tootmises ainult puit-alumiinium tootena. Energiatõhusa kolmekordse, kahe selektiiviga klaaspaketi (kokku 52 mm) kasutamise tulemusena on võimalik saavutada kogu toote soojusjuhtivuse U-väärtus väiksem kui 0,80 W/m2K.

Sulusesüsteemi on täiendatud diskreetse peidus oleva siini ja käigupiduriga. Klaasimine õuepoolselt küljelt tagab toas puhta vaate, kus puitosadel ei ole nähtavaid klaasiliiste. Lükanduks sobib välisukseks rõdule ja verandale, kus pole ruumi traditsiooniliselt sisse- või väljapoole avaneva ukse jaoks.