Tark küttejuhtimissüsteem säästab kuni 30% kulusid

Hoiame Kokku Grupp OÜ tutvustab ehitusmessil Saksamaal toodetud uue põlvkonna targa kodu küttejuhtimissüsteemi Homematic IP.

Targa kodu küttejuhtimissüsteem võimaldab väga efektiivselt juhtida vesiradiaatoreid, elektriradiaatoreid või infrapunapaneele ning vesi -ja elektripõrandakütet. Pistikuadapteriga saab sisuliselt juhtida kõiki elektriseadmeid. Turvaseadmed annavad alarmi suitsu korral või teavitavad liikumisest.

Küttejuhtimislahendus töötab kogu maja juhtimiseks ruumi tasandil, võimaldades säästa umbes 30% küttekuludelt. Kogu lahendust saab juhtida nutitelefoni äpist (iOS ja Android). Isegi kui inimene on tuhandete kilomeetrite kaugusel, saab ta äpi kaudu kontrollida, kas aknad ja uksed on suletud ja veenuda, et kodus on kõik korras.

Tänu raadioside teel suhtlevatele seadmetele võib Homematic IP-d lihtsalt paigaldada olemasolevatesse hoonetesse. Kõik tooted suhtlevad usaldusväärselt 868 MHz jõul. WLAN, Bluetooth või muu juhtmeta 2,4 GHz standardi sekkumine on seeläbi välistatud. Side turvalisus AES-128 on kasutusel kõigis seadmetes - üldtunnustatud tehnoloogia, mis on kasutusel ka internetipankades.