Tõhusad päikesepaneelid

ArevaSolar Estonia OÜ näitab ehitusmessil suure efektiivsusega SaloSolar 320 W päikesepaneeli.

Päikesekütte huvilised saavad messil tutvuda SaloSolar tehase päikesepaneelidega, mille võimsused on vahemikus 265 W kuni 320 W.

SolarEdge tehnoloogia tagab iga paneeli efektiivseima töö ning võimaldab paneelil toota üksikult ehk eraldiseisvana. Seeläbi on võimalik monitoorida ka igat paneeli eraldi ja need omakorda ei sõltu üksteisest.

Praktikas on selline lahendus vajalik päikesepaneelide efektiivseks tööks varjulistel aladel, mitme erineva tasandiga või kaldega katustel.

Lisaks näeb uut Fronius Energy Package lahendust, kus tavalise päikesepaneeli inevrteri asemel on võimalik paigaldada kohe Fronius Hybrid inverter. Selline lahendus võimaldab väga lihtsalt päikesepaneelide süsteemile ka liitiumioon akupanga juurde liita, mida võib teha ka kaugemas tulevikus, sest valmidus selleks on olemas. Praktikas aitab selline lahendus oluliselt tõsta omatarbimist ning elektrikatkestuste puhul ka säilitada minimaalse vajaliku voolu.