Uudne klaasist räästaga talveaed

Talveaia kavandajad leiavad ehitusmessilt pilkupüüdva lahenduse.

A-Profiilil on valmis saanud uue moodsa talveaia. Talveaed ei pea olema enam nagu klaasist kuubik. Talveaed peaks sobima erinevate maja tüüpidega.

Ehitusmessil esitletaval uuel talveaial on klaasist räästas. Viimase eeliseks on see, et klaasid on puhtamad, ei pritsi porist vihma igale poole laiali. Räästa all saab näiteks vihmase ilmaga ise kuivaks jäädes mõnusalt grillida. Lahendus on uudne seepärast, et kuna katusesarikad jooksevad üle ääre, siis pannakse sarika vahed klaasiga kinni. Samas on ka võimalik ehitada klaasist tuulutusavad sarikate vahele.Materjalidest on kasutatud turvaklaasi ja alumiiniumraami.