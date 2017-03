Uue ajamiga suitsueemaldusaken

Lamilux suitsueemaldusaken avaneb lõpuni ehk 165o vähem kui 60 sekundi jooksul.

VBH Estonia AS tutvustab ehitusmessil lamekatuseakent Lamilux. Esmakordselt on tegemist tootja lahendusega suitsueemaldusaken + katusele pääs ühes elemendis.

Akent saab toota kõrgete soojapidavusnõuetega hoonetele, olgu see siis eramaja, büroo- või tootmishoone. Antud lahendust saab tellida lameda klaaspaketiga: kahe- või kolmekordse klaasiga. Soojajuhtivuskoefitsent olenevalt aknamudelist on Ug = 0,6W/m2K kuni Ug = 1,1W/m2K.

Juhtmootor/ajam avaneb kuni 165 kraadi avariiasendisse.

Ehitusmessil tutvustatakse erilahendusena ajamit, mis on valget värvi, jättes esteetilise väljanägemise ka peenemates interjöörides.

Kui varem tunti Roto Q katuseakent kui alt avatavat, siis uuel mudelil käib avamine raami ülaosast.