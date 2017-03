Väärt materjalidest isikupärased lülitid ja pistikud

Silman Elekter näitab ehitusmessil uut lülitite ja pistikupesade seeriat Q.7 Berkerilt.

Kindlasti ei tohi hoolikalt disainitud kodus jätta tähelepanuta lüliteid ja pistikupesasid. Tänapäeval on selleks nii palju võimalusi leida oma koju just kõige sobivam stiil ja kombinatsioon. Olgu siis lülitite valik lähtunud kas mööblist või muudest kasutatud materjalidest. Pisidetailid lisavad viimase lihvi kodule ja rõhutavad elanike isikupära.

Berker Q.7 uutel lülititel on iseloomu. Tähelepanu väärivad toodetes kasutatud materjalid nagu kiltkivi, betoon, alumiinium, roostevaba teras, must ja valge klaas.