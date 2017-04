VIDEO: Revolutsioon aknapaigalduses. Ilma montaaživahuta 15 minutiga aken ette

VBH Estonia müügijuht Tauno Põldma näitab, kuidas täiesti uue tehnoloogiaga paigaldada aken 15 minutiga.

Kõik me oleme näinud, kuidas klassikaliselt aknaid paigaldatakse. Täiesti uue revolutsioonilise lahenduse pakub siin Klima Konform aknapaigaldussüsteem. Aknamoodulid saab paigaldada otse soojustuskihti. Seega on võimalik saavutada külmasildadeta ühendused.

Paigaldusel kasutatakse EPS profiile, mis on tugev ja väga heade tehniliste omadustega materjal. Profiili montaaž ei toimu vinklitega, vaid profiil liimitakse moodsa polümeerliimiga fassaadile. Videos liimitakse see Aeroc ploki külge, aga sama hästi võib selle betoonile kinnitada. Materjali saab lõigata tavalise käsisaega.

Fikseeritakse kruviga, kruvisamm on 700 mm. Liim kuivab 24 h. Liim võtab koormust vastu 1 meetri kohta 100 kg.

Akna paigaldamisel ei kasutata vahtu, vaid hoopis isepaisuvat tihendit. See materjal annab tohutu kokkuhoiu montaaži ajas. Tegemist on 3 in 1 tootega. Paigaldatud aken ei vaja seestpoolt aurutõkestamist, pole vaja teha ka tuuletõkestamist ning tihend täidab ka soojustuse funktsiooni. Jääb ära mitmeid tööetappe.

Toasoojas paisub vuuk täis umbes tunniga.