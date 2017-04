VIDEO: Tea montaaživahu paigaldamise 3 PÕHIREEGLIT!

VBH Estonia müügijuht Tauno Põldma näitab montaaživahu paigaldamise õigeid töövõtteid. Kõige olulisem on teada 3 põhireeglit.

1. REEGEL. Montaaživahu valimisel on oluline vaadata, millises temperatuuris tohib seda üldse kasutada. See on kirjas toote pakendil. Üldjuhul võib vahtusid kasutada temperatuurivahemikus -10 kuni +30 kraadi. Alla või üle selle temperatuurivahemiku pole õhus enam piisavalt niiskust, mida vaht hädasti kuivamisel vajab. Kes soovib talvel vahtu kasutada, siis oluline on see, et vaht tuleks kindlasti võtta soojast. Ballooni temperatuur peab töö tegemiseks olema +23 kraadi.

Vahu sees on 5 erinevat gaasi, mis peavad segunema. See tekitab materjalile õige struktuuri ja boorsuse.

2. REEGEL. Vahtu tuleb enne tarvitamist korralikult raputada, et kõik komponendid seguneksid. Vahu laskmist tuleb teha altpoolt ülesse liikudes ning sakiliste liigutustega. Nii tekib parem struktuur. Mida boorsem on materjal, seda vähem peab see sooja. Väga palju sõltub lõpptulemus ka püstolist.

3. REEGEL. Kasuta kindlasti vett. Ilma veeta ei tohiks vahtusid paigaldada. Vesi on vahu kuivamise oluline aluskomponent. Kastmisel tekib ühtlane struktuur. Ka pärast vahu paigaldamist võiks pinda kasta.

Kindlasti ladusta vahtude pudeleid püstises asendis. Üldjuhul saab avatud vahupudelit kasutada veel mitu kuud.