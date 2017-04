VIDEO: Vaata, kuidas mustrirulliga saab kiiresti kauni õrnamustrilise seina

Mustrirulliga saab lihtsalt ja kiirelt anda seinale uus efektne ilme. Sellega saab dekoreerida ka paberkotte ning miks ka mitte kangast. Kati Männik firmast Hea Maja Pood näitab nippe, kuidas mustrirulli kasutada.

Antud näite puhul kasutatakse naturaalset kaseiinvärvi ehk kohupiimavärvi, aga soovi korral võib ka kasutada endale sobivaid värve. Tähtis on rull hiljem puhtaks saada.

Kaseiinvärvi saab ka toonida. Kaseiinvärvi puhul tuleb arvestada seda, et kuivades muutub see poole heledamaks.

Rulliga töötades võiks kasutada järgmist põnevat nippi – märkida rullile plussi ja miinuse. See on oluline suurte mustrite puhul, et saavutada kena rütm ehk muster jookseks maleruudustikus.

Oluline on rullile mitte avaldada väga tugevat survet ning švamm ei tohiks vastu seina puutuda. Ühe värvikorraga saab teha 2-3 tõmmet ülevalt alla.