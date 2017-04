VIDEO: Vaata, mida põnevat saab teha põhuplaadiga

Kodu Kuubis juhatuse liige Germo Karro näitas ehitusmessil, kuidas lõigata põhuplaati ning milleks seda materjali kasutada.

Põhuplaat on tegelikult üsna vana materjal, mis on toodetud nisupõhust. Tegemist on jäiga plaadimaterjaliga, mida võib kasutada nii ennast kandva seinakonstruktsioonina kui ka tuuletõkkena. Materjal toimib hästi ka heliisolatsioonina.

Materjalile ei ole lisatud liimi, jäikuse annab ja koos hoiab seda ligniin.

Põhuplaadi lõikamiseks sobib hästi tikksaag, muidugi võib selleks kasutada ka ketassaagi. Põhuplaadile saab hästi anda soovitud kuju ning selle materjaliga on lihtne teostada igasuguseid põnevaid lahendusi sisekujunduses.

Materjal kannatab kenasti raskusi ning köögikapi riputamine seina ei tohiks olla mingi probleem.