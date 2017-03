Võimalusterohked komposiitplaadid

Uued alumiiniumkomposiitplaadid lubavad arhitektidel luua väga julgeid lahendusi.

FixFas OÜ tutvustab selle aasta ehitusmessil maailma juhtiva alumiiniumkomposiitplaatide tootja Alucoil materjale, mis on turul kindlad kvaliteediliidrid.

Alucoil Larson ja Larcore komposiitplaatide eeliseks on äärmiselt laiad kasutusvõimalused ja väga lai värvide ja efektsete pinnakatete spekter. Samuti on võimalik tellida plaate erinevate teiste metallide katetega lisaks alumiiniumile nagu näiteks vask, tsink, roostevaba teras, eelpatineeritud metallid, anodeeritud, peegelpinnaga, holograafilised jpt.

Plaat on väga kerge ja teda on võimalik väänata, anda kumerusi, paigaldada kassetidena, perforeerida – kõik see lubab arhitektidel luua väga julgeid arhitektuurilisi lahendusi, mida teiste fassaadiplaatidega on tihti võimatu, keeruline, liiga kallis.

Samas on hinnaklass väga mõistlik ja seetõttu on kogu maalimas üks populaarsemaid ventileeritud fassaadide lahendusi.