Ei olegi nii nukker? Eesti kinnisvaraturu aktiivsus andis maikuus üllatustulemuse

Kinnisvaraeksperdid räägivad pidevalt, et Eestis saab toimivast kinnisvaraturust rääkida vaid Tallinna ja Tartu ning kahe linna lähiümbruse puhul. Eks see nii olegi, aga statistika on teatavasti vale üks liikidest. Nii võime soovi korral leida võimaluse näidata positiivse külje pealt ka teisi kante. Pindi Kinnisvara kuustatistika näitab, et maikuus tehti tuhande elaniku kohta tehinguid enim ühes piirilinnas. Tallinn on alles kolmas ja temast eespool ei ole sugugi Tartu ega ka Pärnu.

Nüüd kui põnevus on keeratud haripunkti võiks öelda, et läheme reklaamipausile, aga kahjuks veebis ei ole see võimalik. Niisiis ütleme kohe välja, et kõige aktiivsem kinnisvaraturg tuhande elaniku kohta oli Valga linnas. Seal tehti küll maikuus vaid 30 tehingut, aga elanike arv on seal selline, et tuhande elaniku kohta oli 2,4 tehingut. Tallinnas oli see näiteks alla kahe. Kõiki Eesti omavalitsusi tabel ei kajasta, kuid isegi mõnes maakonnakeskuses ei toimu ühe kuu jooksul piisavalt tehinguid, et statistika seda üldse kajastaks. Tabelis ei ole ka tugevaid ja aktiivseid suurlinnade lähivaldu.