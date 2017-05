Elamispindade turg näitab kogu Euroopas tõusutrendi

RE/MAX Euroopa elamispindade raporti alusel kujundavad järgnevatel kuudel Euroopa kinnisvaraturgu head laenutingimused ning kõrge nõudlus ja kasvavad hinnad.

Raporti kohaselt iseloomustavad madalad intressid ja soodsad laenud hetkel praktiliselt kõiki Euroopa riike. Tulemuseks on kõrgem nõudlus, mis tõstab hindu enamikes segmentides ja piirkondades. Näiteks Slovakkias ja Eestis on palju uusi arendusi saanud teoks tänu soosivatele majandustingimustele. Maltal on olnud suur kasv ka üüriturul, tulenevalt üha kasvavast välistööjõust, kes saareriiki elama asuvad. Turud nagu Portugal, Kreeka ja Šotimaa taastuvad edukalt möödunud aastate langusest ning näitavad selgeid märke kasvavast stabiilsusest, andes lootust tehingute arvu tõusuks tulevikus.

Kõige järsemat hinnatõusu näitavad linnad

RE/MAX ekspertide sõnul kasvasid aastatel 2015 ja 2016 eelkõige majade ja korterite müügihinnad. Suurimat tõusu näitasid ruutmeetri hinnad linnades asuvate korterite puhul – seda kuni 13% nii Leedus, Saksamaal kui Luksemburgis ning välistada ei saa sama kasvutrendi jätku. Samuti on kasvanud maapiirkondades asuvate majade hinnad ning selle trendi jätkumist oodatakse ka 2017. aastal, Austrias ja Eestis võib kasvuks kujuneda orienteeruvalt 4%. Prantsusmaal, Kreekas ja Šveitsis jätkavad selle kategooria hinnad 2017. aastal stabiilsel kursil.

2016. aastal kasvasid ka üürihinnad: 10% linnakorterite puhul Hollandis, Rumeenias ja Hispaanias ning Maltal lausa kuni 16%.



Kõik sõltub asukohast

Üks olulisim hinnakriteerium on asukoht, ütleb RE/MAX Eesti regiooni direktor Heiti Karafin. “Kui paljudes riikides, nagu näiteks Saksamaal, laienevad aglomeratsiooni alad, siis Itaalias eelistavad noored inimesed igapäevase transpordiga liikumise vähendamiseks keskseid asukohti suurtes linnades,” ütles Karafin. Korterite müügihindade erinevus on kuni 64%, sõltuvalt sellest, kas kinnisvara asub linna- või maapiirkonnas. Majade puhul on hinnavahe kuni 44%.