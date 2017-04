Enne suvehooaega kontrolli suvila elektrisüsteemi!

Pool aastat talvitunud suvilad saavad kevadel ja suvel uue hingamise, kui üha rohkem inimesi linnast maale kolib. Väga oluline on pikalt tühjana seisnud hoone elektrisüsteem enne kasutamist üle vaadata. Eesti Energia uute teenuste juht Andrus Alas räägib lähemalt, millele kontrolli käigus tähelepanu pöörata.

Suvekodu elektrisüsteemi nõuded ei erine igapäevase elupaiga nõuetest. Ei maksa arvata, et suvilas saab justkui lihtsamalt läbi. Elektrisüsteemi rikkest alguse saanud tulekahju ei hüüa tulles. Seepärast tuleb pikemat aega seisnud elektriseadmed ja -süsteemid üle vaadata ning veenduda, et nende seisund pole talve jooksul halvenenud.

Elektrisüsteemi kahjutekitajad

Eriti tähelepanelikult tuleb kontrollida hooneid, kus on niiskus sees. Rõskus põhjustab elektrisüsteemi rikkeid, mis ei pruugi endast kohe märku anda. Niiskus elektrikaabli katteisolatsioonis võib kaablis lühise tekitada alles mõne aja pärast. Kuna oht ei ole silmale nähtav, peaksid spetsialistid kontrollima vedelike ja rõskusega kokku puutunud lüliteid, pistikupesi või elektrikilpi.

Füüsilisi vigastusi on lihtsam märgata. Lisaks juhuslikule löögile või peale kukkunud raskusele, võivad elektrisüsteemi tõrkeid põhjustada ka närilised. Selliste leidude korral tuleks taas pöörduda spetsialisti poole. Ise parandamine ei pruugi anda ootuspärast ja ohutut tulemust ning võib kaasa tuua täiendavaid riske.

Kui suvilasse ostetakse uusi ja võimsamaid kodumasinaid või muid seadmeid, tuleb hinnata, kas elektrisüsteem peab kasvanud koormusele vastu. Kui elektrisüsteem vastab nõuetele, ei tohiks täiendava võimsuse rakendamisel midagi juhtuda. Liiga suure võrgukoormuse puhul rakendub kaitseautomaat või kaitsekork ning tarbija saab märguande, et elektrivõrk on üle koormatud.

Sel juhul on lubamatu elektrisüsteemi kaitsmeid omal algatusel suuremate vastu vahetada. Kaitseautomaadid ning sulavkaitsmed ja -korgid ei ole mõeldud kodutehnika, vaid elektrisüsteemi kaitsmiseks. Ülekoormus põhjustab elektrisüsteemi kahju, tõstab juhtmestiku ja ühenduskohtade temperatuuri ning võib lõppeda põlenguga.

Elektrisüsteemi seisukorra hindamine on tehniliselt keeruline protsess. Isegi kogenud elektrik ei näe ilma erivarustuseta juhtmete, kaablite ja ühendusklemmide seisukorda. Lühiste ja elektrilöökide eest kaitsev kaablite ning elektriseadmete isolatsioon võib keskkonna mõjul muutuda, nii et kaabli soonte vahel toimub ootamatu läbilöök, mis võib omakorda ettearvamatult lõppeda.

Elektrisüsteemi seisundi ning peidetud vigade kohta annab selge ülevaate elektrisüsteemi audit ning elektrisüsteemi parameetrite mõõtmine. Elamispindadel pole regulaarne kontroll kohustuslik, kuid soovitame seda siiski teha. Vanemaid elektrisüsteeme tuleks üle vaadata iga viie aasta ja uuemaid iga kümne aasta järel.

Auditi maksumus sõltub nii hoone suurusest kui ka asukohast ning jääb umbes 150–500 euro vahemikku. Soodsam on tellida audit koos naabriga, sest nii on transpordi- ja ajakulu väiksem. Elektrisüsteemi tuleb kindlasti lasta kontrollida siis, kui tegemist on täiesti uue süsteemi ning elektrisüsteemi juurde- või ümberehitatud osa toitevõrku liitmisega.