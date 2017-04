Fausto rajab Tartusse moodsa büroohoone

Fausto Capital plaanib ehitada kaasaegse büroohoone Tartu kesklinna lähedale Turu tänavale. Kolmekorruseline hoone peaks valmima järgmisel aastal.

"Turu tänava piirkond areneb viimastel aastatel väga aktiivselt. Sinna suundub suur osa liiklusest ning on mõistetav, et ka ärihooned kerkivad taristu olulistesse sõlmpunktidesse," rääkis Fausto Grupi juhatuse liige Sven Mihailov.

"Kolmekorruseline büroohoone on heas asukohas, väga hästi nähtav ja ligipääsetav. Hoone esimesele korrusele plaanitud toitlustus- ja kaubandus- ning teeninduspinnad, teisele-kolmandale korrusele bürood. Kindlasti tuleb ka suur parkla," lubas ta.

Ehitusega plaanitakse alustada käesoleva aastal jooksul, ehitusluba on büroohoonele juba väljastatud. Hoone peaks valmima tuleval aastal.