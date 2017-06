FOTOD | Arkitektid lahendasid võimatuna tundunud ehitusprobleemi väga eeskujulikult

Jaapani stuudio FujiwaraMuro Arhitektid on ehitanud kodumaal uskumatult kitsa puidust maja. See asub Kobe linnas. Selles on aatrium, mis laseb päevavalguse kõikidele korrustele, kirjutab Dezeen.com

Arhitektidele anti ette 22-ruutmeetrine maatükk kahe juba olemasoleva korrusmaja vahel. See oli aga väga kitsas maalapp. Neil oli ka varem ette tulnud töid, kus tööpinda oli väga vähe. Nii tegid nad Osaka linna kolm ja pool meetrit laia maja.

Alguses arvasid arhitektid, et see on võimatu missioon - nii väikesele pinnale ei saa edukalt ehitada. Ometi otsustasid nad seda võtta kui väljakutset. Nüüd on aga „Kobe tibatilluke maja" valmis, mil tegelikult on ruutmeetreid lausa 63. Maja on aga veidi vähem kui kolm meetrit lai.

Majake on tehtud puidust ja sellel on vaid kolm erineva suuruse ja erineval kõrgusel akent, millest avaneb vaade nii linnale kui ka mägedele.

Sissekäik viib inimese koridori, kus ühel pool on panipaik, teisel aga vannituba. Samal korrusel on ruumi ka tualeti jaoks. Ruumi tagaosas on trepp, mis viib ülemistele korrustele.

Esimesel korrusel on köök ja söömise ala ja üks trepiaste allpool on elutuba. Iga maja osa on seotud kas avauste või akendega, et saaks luua eineva privaatsusastmega kohti.

Ehkki maja näeb väljast vaadates välja mitte just eriti kena, siis siselahendused on ülimalt nutikad. See, kuidas valguse ja pindadega on mängitud on eesujulik.

Selleks, et saada tõelist ettekujutust, vaadake fotosid siit.