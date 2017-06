FOTOD | Tulevik on kohal: Suurbritannias müüakse esimest korda kodu just sel moel

Kolme magamistoaga ridamaja osa Rainhamis on esimene kinnisvaraobjekt, mis Suurbritannias müüakse maha Facebooki otse-striimi kasutades, kirjutab The Mirror.

Seda Ida-Londoni vara müüb omanik Shanty Helim ja see on hinnatud 475 000 naelale.

Otse-striimi vaatajad saavad koos omanikuga majas ringi käia, temalt küsimusi küsida ja teha Messengeris hinnapakkumisi.

Shanty Helimi valis välja veebis kinnisvara müüv ettevõte Housesimple oma klientide andmebaasist.

„Ma võtan sellest katsetusest osa, sest soovin oma kodu maha müüa nii lihtsalt kui võimalik," ütles Helim ja lisas, et see tundub olevat perfektne võimalus seda teha. Otse-striimi kaudu küsimustele vastamine ja maja näitamine on väga mugav.

Housesimple kommenteeris, et tehnoloogial on kinnisvara müügi protsessi kiirendamisel väga oluline roll. Nende sõnul on kiireim müügiprotsess alates kuulutuse üles panekust kuni müügini olnud 50 minutit. Nende sõnul on muidu keeruline maja vaatamise protsess otse-striimi abil väga mugavaks tehtud.

„Me soovitasime Shantyl teha otse-striim kella 1 ajal päeval, et inimesed saaksid tema armsat maja näha nende lõunapausi ajal. See on meie enda veebilehe üks kõige külastatavamaid aegu," ütles Housesimple esindaja.

Nii firma kui koduomanik hoiavad pöidlaid pihus, et maja müüakse maha juba otsestriimi ajal.

Eesti aja järgi algab Facebooki otseülekanne homme, neljapäeval kell 15:00. Seda saab vaadata siit.

Pilte vaata siit.