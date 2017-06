Hakkad aeda rajama kiviparketti? Loe, millised on uuemad trendid

Eesti tihti märgade ja poriste ilmade juures on kiviparkett ideaalne lahendus kõnniteede ning platside loomiseks. Mitmekülgne kivide valik – nii värvide, stiilide kui ka suuruste poolest – loob kivisillutiste rajamiseks piiramatud võimalused. Vaheldusrikaste kujundite, mustrite ja erinevate tehnikatega saab luua isikupärase aia.

Hästi ettevalmistatud ja paigaldatud kiviparkett teenib pererahvast aastakümneid. Selleks, et lõpptulemus saaks kvaliteetne, on enne töödega alustamist vaja kindlasti paika panna plaan rajatavatest platsidest ja teedest, seda kindlasti koos korraliku mõõtkavaga. Plaanile tuleks märkida kõik pikkused ja kaugused. Mõõtude põhjal on võimalik kalkuleerida tööde mahtu ehk kui palju raha võib kuluda parkettkividele ning alusmaterjalidele.

Aeda planeerides tasub jälgida, et kasutatavad kivid sobiksid kokku maja fassaadiga ning aiapostide ja väravatega. Neid sobitama hakates on mõistlik jälgida üldist arhitektuurilist vaadet. Kui maja on tänapäevane või näiteks funk-stiilis, siis sobivad pigem hallid või mustad betoonkivid. Nende sekka on võimalik paigutada näiteks halli graniitkivi.

Sellegipoolest võiks plats jääda pigem tagasihoidlikuks. Särtsu lisamiseks võib kiviplatsi lisada taimi ning valgusteid, mis õhtuhämaruses loovad aeda kena varju.

Vanemate majade puhul on soovituslik kasutada pigem betoonkive, mis on antiiksema suunitlusega. Mitmed tehased pakuvad erineva suurusega mosaiikkive, mida on saadaval laias värvivalikus. Miljööväärtuslikes paikades võiks kindlasti kasutada rohkem looduslikke kive ja nüüdisaegseid savist valmistatud telliskive.

Eelkõige tuleb aia planeerimisel olla julge. Kivide valimisel on võimalikud kõik variandid, kuid kahtlema hakates on hea mõte paluda kujundajalt abi. Korralikult kujundatud ning ehitatud kiviplats pakub rõõmu aastateks.



Betoonkivi – kindel valik

Sellel aastal on turule tulnud mitmeid uusi tänavakivide variante. Paljud tehased on hakanud kasutama kivide tootmisel uusi vorme ning suurendanud erinevate toonide valikut, et kiviplatse kirgastada. Erinevaid kive kokku segades on võimalik luua täiesti unikaalne kooslus. Sellisel juhul on soovitatav valida ühe paksusega kivid, et aluspinna ettevalmistamine läheks hõlpsamalt. Erineva paksusega kive kasutades võib juhtuda, et plats jääb ebaühtlane.

Kivide tooni valides on mõistlik nõu pidada aiakujundajaga, kes aitab leida kõige parema variandi. Kive ladudes on võimalik teha erinevaid kujundeid, näiteks ringe ja nurki, kasutades sealjuures eri värvi kive. Enamlevinud stiil on kasutada halle kive ning lisada sinna juurde teisi toone, kuid alati tuleb lasta ideedel julgelt lennata, et leida sobivaim variant.

Populaarne on näiteks auto sissesõidutee katta murukiviga, mis muudab igavavõitu halli platsi looduskesksemaks ja rohelisemaks. Aiarajajad, kellele kirju muster ei meeldi, kuid ka ühtlane hall külmaks jätab, võivad teist tooni kividega laduda näiteks platsile äärised.

Looduslikud kivid annavad maalähedust

Looduslikest kividest on Eestis enim kasutusel paekivi, nii murtult kui lõigatult, ning graniit. Mõlemad kivid on meie kliimasse väga sobilikud ning mõjuvad looduslikult ja maalähedaselt.

Graniitkivi sobib pigem ajaloolisemate majade parkide sillutamiseks. Maitsekalt valides on graniitkivikuubikuid võimalik sobitada betoonkividega. Kahtlemata toob see kaasa rohkem tööd, sest erineva paksuse tõttu võtab nende kokkusobitamine enam aega. Saadud tulemus on ainulaadne ning hoolikalt laotud graniitkiviplats kestab sadu aastaid.

Paekivist plaate saab kasutada nii sissesõiduteedel kui tagahoovis erinevate teede ja peenarde rajamisel. Nende kasutamise teeb mugavaks lihtne paigaldus. Pole vaja teha muud, kui muld koorida, tühimik täita liivaga, pind tasaseks tallata ning kivi paigaldada. Parema tulemuse jaoks on mõistlik mulla- ja liivakihi vahele panna geotekstiil.

Samuti on hea paekiviplaate kasutada peenarde rajamisel. Eriti omanäolise tulemuse annab erineva suurusega kivide kasutamine. Paekiviplaatide kasutamise teeb mugavaks see, et suuremad tükid on võimalik kohapeal parajaks lõigata või murda. Olenevalt sellest, millist üldpilti tahetakse saavutada.

Peenarde rajamine on veidi lihtsam – kivide vahele tuleb asetada vaid mulda. Aja jooksul hakkab kivide vahel kasvama muru, mis teeb peenra veelgi põnevamaks. Paekivipeenral võib julgelt kõndida, mis teeb taimede hooldamise eriti lihtsaks.

Antiikse välimusega telliskivid loovad ainulaadse lõpptulemuse

Telliskivid, mis on toodetud savist ja kuumutatud, ei ole Eestis väga levinud. Näeme neid rohkem euroopalikus arhitektuuris, eriti vanemates linnaosades. Peale vaadates võib tunduda, et tellistest laotud teed on juba sajandeid vanad, kuid see ei pruugi alati nii olla. Täna on võimalik osta väga antiikse välimusega tänavakive, mis on tehtud savist. Antiikse välimuse annab neile tootmisviis – kive trummeldatakse ja liivatatakse.

Trummeldamise tulemusel on kividel tükid väljas ning liivatamine muudab need tuhmimaks. Eestis on need vähelevinud kindlasti üsna kõrge hinna tõttu, võib-olla ka teadmatuse pärast. Põhjus selles, et Eesti ehituspoodides neid müügil ei ole, vaid huvi korral saab tellida kivimüüjatelt. Võimaluse korral tasub telliskive kindlasti kasutada, sest nii nagu teisi kive, on telliseid võimalik laduda kõiksugustesse mustritesse.